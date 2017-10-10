鹿晗被爆私生活复杂 阔少预言“半年内分手” 娱乐新闻

（北京10日讯）台湾苹果日报报道。27岁中国人气男星鹿晗与20岁女星关晓彤前天（8日）公开恋情，除了粉丝心碎，千亿阔少王思聪也有话说，竟直言“鹿晗私生活挺复杂的，和关晓彤半年内必分手”。

据娱乐博主“八组兔区爆料”，人在洛杉矶的王思聪前天发微信朋友圈，唱衰鹿晗恋情；不过王思聪自己也被目击，在洛杉矶包了一家夜店彻夜狂欢，美女环绕他身旁，自己也晒出和女子合影，笑指“来自迷妹的暴击”；网友酸他批评鹿晗的话应该送给他自己。

最大粉丝站疑似“脱饭” 曾花百万应援

在“鹿彤”公布恋情的第2天，网曝鹿晗星途中最大的粉丝个站“朝鹿”宣布脱饭。爆料称“从出道就开始粉，花的钱也有上百万了，每次发专辑都上万张的买，做应援上万的砸，突然觉得这个粉圈也到头了。”目前，该个站的微博简介已经清空。

而有网友就晒出早前鹿晗参加节目的视频，鹿晗曾说自己的心愿就是在家呆着，应采儿又一次神预言：“想不红谈恋爱就好了！”不少粉丝表示：“大站脱粉，可以说很忧伤了。”