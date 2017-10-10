少时不和逼走3人？ 俞利“每年一起过生日”

韩团“少女时代”昨惊传3成员蒂芬妮、秀英、徐玄与经纪公司“SM娱乐”约满确定出走，尽管SM强调少时不会解散，但3人离开后，恐难再看到8人合体，让粉丝伤心不已。此外，出走潮再次引发不和揣测，然而8成员今年8月庆祝10周年时，俞利曾透露“每年生日都会一起度过，1年至少见8次”，秀英也表示因成员住得近，经常相约吃饭，好感情不在话下。

（首尔10日讯）台湾苹果日报与中国时报报道。少时今年迎接出道10周年，8月举行10周年纪念见面会，当时8人看了粉丝准备的“对SONE（粉丝名）来说少女时代是？”影片，哭成泪人儿，8成员更换上过往打歌服，为粉丝带来惊喜。她们也推出纪念专辑《Holiday Night》，庆祝10周年，但打歌期甚短，更传出专辑备货量不足，引发粉丝不满，认为SM并不重视少时的10周年，没多久后便传出团中有人没续约，不过仅爆出美籍的蒂芬妮有意回美国进修。

少女时代感情好，但近两年都集中于个人活动，润娥、秀英、徐玄接演戏剧作品，太妍则以歌唱事业为重，太妍8月接受《演艺家中介》采访时曾说：“自己跑通告时休息室都很安静，很想念跟成员们一起吵闹的感觉，还有在舞台上一起展现出满满的能量，对我来说都是很重要的事情，很想念成员。”一席发言让成员与SONE都十分感动。

昨晚确认蒂芬妮、秀英、徐玄不续约后，徐玄一度将IG中自我介绍栏的“Girls’ Generation（少女时代）”拿掉，后又放上。SM股价今开盘原先下跌，但已慢慢回升，3人出走的影响不大。少时继洁西卡后再走3人，粉丝难掩冲击，但以少时的口号喊话：“现在是少女时代，今后也是少女时代，永远是少女时代。”呼吁SONE尊重成员选择，继续给予支持。

蒂芬妮昔受访曾吐心声

而根据韩媒报道，蒂芬妮曾在某次受访时，透露“想离开清潭洞去了解更宽广的世界”，还表示“没有什么是永远的，即使如此在我能拥有的每一瞬间，都一步一脚印地前进就是让人生更有价值的方法”，似乎当时就已经思考是否要续约，早已经在去留之间做抉择。