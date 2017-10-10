不用iPhone会被排挤！ 日家长含泪也要抢旧机 国际新闻

苹果iPhone手机在日本受欢迎，根据9月份的最新调查，虽然iPhone 8销售不如预期，不过iPhone仍然是日本最受欢迎的手机，使用iPhone的女高中生多达6成，且最近甚至有学生直说，“不用iPhone就会被排挤”，有些家长害怕子女在校被霸凌，只好含泪买旧机给孩子。

根据手机小说《野草莓》调查，由调查人员和女高中生深度访谈，发现只要有iPhone就不会被排挤，同侪间不会在意型号新旧，但这些学生异口同声认为，有新型号iPhone的女生令人羡慕。

另外有家长因为担心子女在校被霸凌，就算买不起新机也要买二手iPhone，甚至有人买型号较旧的iPhone 5给子女；女学生则说，新型号iPhone因为镜头较好、“既时尚又易用”等，是受女学生喜爱的主因。

还有人认为，因为iOS跟Andriod系统的不同，若身边都用iOS系统的iPhone就更容易能够问人手机用法和推荐的应用程式，拉近与朋友的距离，且自己不用很奇怪，恐怕会被排挤。