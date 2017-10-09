冒充柔王室·请“苏丹”验证 老千骗逾10人47万 国内新闻

（吉隆坡9日讯）90后女老千冒充柔佛皇室成员骗钱，并且还请来“柔佛苏丹”亲自证明自己的身份，逾10人信以为真，遭卷走47万令吉。

其中一名受害者36岁的尼参指出，女老千谎称自己是皇室成员，因遭其他成员排挤及为争夺家产而导致她多次住院。

“她谎称已过世的父亲给她留下一笔遗产，目前这笔财产在国外银行，因还在办理遗产分配手续，无法提领。”

他说，女老千曾向他出示她与皇室成员的合照，由于她的丈夫曾是他的同事兼室友，因此不疑有他，夫妇两人随后以各种理由博同情以取得信任取钱，甚至谎称父母过世需要一笔钱办理身后事。

尼参在多次汇钱给他，隐约中觉得不妥而在女老千再次索钱时有所犹豫，甚会察言观色的女老千为让他安心，竟斗胆让他跟“柔佛苏丹”亲自联系。“她为了博取信任，给了我‘柔佛苏丹’的whatsapp号码，让我和‘苏丹’联络。”

“柔佛苏丹”通过简讯确定了女老千是柔佛皇室成员的身份，并且还请求他帮助她。

尼参被告知女老千确实是柔佛皇室成员，其时也确实正在办理财产分配手续，一旦她领到遗产后，不但会把所有钱都还给他，还会另外汇一笔钱给他以示感谢。

“柔佛苏丹”所派的定心丸让尼参与妻子毫无怀疑地多次出钱相助，前后汇入逾39万令吉到对方提供的多个银行户头。

“我们等了很久她都没还钱，问她的时候，她总是以各种理由推搪。后来，我到女老千丈夫的哥哥家拜访，才得知他们夫妇俩曾向很多亲朋戚友借钱，女老千丈夫的哥哥也被他们骗了逾6万令吉。”尼参知悉后欲找老千夫妇质问，却已无法联系上他们。

尼参已到警局投报，同时谴责这对老千有辱皇室成员的名声。