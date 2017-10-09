宝宝认人怕生 成长必经过程 孩子王

还记得吗？宝宝刚出生时任何人抱都可以，但是几个月后的现在，却开始认人、怕生，拒绝和不熟悉的人接触！认人、怕生是宝宝成长过程中必经的过程，爸爸妈妈只要用正确的态度回应宝宝怕生的情绪，等宝宝再长大点，这样的状况自然会消失。

当宝宝的感知和记忆能力不断的发展，对熟悉的照顾者和偶尔出现的陌生人已经能够分辨，因为对陌生人不熟悉而感到恐惧、不安全，所以就产生了“怕生”的现象。

4~5个月，开始会认人

宝宝大约在4、5个月大时会开始认人、认环境，已经能区分自我与照顾者是独立存在的，而且会追随固定的照顾者。也就是说如果此时经常照顾宝宝的爸妈将宝宝交给别人照顾一两周，之后再来接宝宝时，宝宝会认得来接他的是爸妈；在此阶段宝宝正处于花时间认识环境、认识自己的肢体的学习探索期，所以虽然已经会认人但尚未出现怕生的状况。

6~9个月，进入怕生期

到了6~9个月，就进入了认人怕生的开始，这个阶段的宝宝正在建立依附关系，会特别黏人，这是正常情况，因为宝宝正在寻求稳定的依恋对象，且此时期的宝宝已经有初步的移动能力，也就是可以用爬的方式跟着他认定的照顾者。所以不论照顾者想要上厕所、洗澡，宝宝都会想跟，视线不想离开照顾者，照顾者只要给予宝宝一个可预期的环境，在宝宝可以看到照顾者的范围内他都会觉得是安全的。

认人、怕生，持续至1.5~2岁

这阶段也是孩子分离焦虑感比较严重的时期，如果熟悉的照顾者不在身边宝宝会出现担心、害怕的情绪。婴儿期的怕生现象大约会持续到1岁半至2岁之间，随着孩子年龄的渐长、独立性增强、接触各式各样的人机会增多，会逐渐消除怕生现象。

面对怕生宝宝，父母这样做！

宝宝进入怕生的时程快慢、持续的时间长短以及怕生的强弱程度会因人而异，这跟宝宝天生的气质、家长的教养方式以及后天的环境都有关联。例如有的宝宝天生气质倾向负面俱到的本质，俗称磨娘精型的孩子，这种宝宝会较常用哭泣来表示他的情绪，所以进入怕生时期会经常以哭闹的方式呈现他的不安或是拼命躲开想要接近的陌生人；但若是天生气质正向本质较多的孩子，有些孩子会自然熟，就没有这种怕生的的表现，有的可能只出现默默地观察陌生人的情况略为表现出害怕的样子，并不会出现强烈的哭闹。

有的宝宝本身的安全感比较薄弱、对环境及时间的改变比较容易出现焦虑情况，且对新事物或作息的改变敏感性高会出现黏人的反应，只要是不熟悉的人想要抱他都会哭闹，也有宝宝会以不吃东西来反应因为怕生所产生的害怕情绪。

给宝宝稳定的照顾者&规律的作息

宝宝需要有稳定的照顾者、规律的作息，才能建立安全感与好的依附关系。每天有固定的人照顾他，在固定的时间吃饭、洗澡、睡觉、散步，让宝宝可以预期作息过程和环境，安心感由此产生，若每天作息不规律，或是照顾者频繁更换，会让宝宝产生焦虑，没办法有安全感。

照顾者需要有敏锐的观察力来读懂孩子发出的各种讯号，并给予合适的回应，例如你的宝宝原本就是磨娘精型的天生气质，本来就很黏人并且容易哭泣，当遇到陌生人情绪反应会比较激烈，家长千万不要硬要训练宝宝不怕生的心态，这种硬碰硬的方式对帮助宝宝并没有帮助反而有反效果。最好仔细观察宝宝的反应与个性特质，不要急着想要改变宝宝的个性，以缓慢渐进的方式让宝宝愿意接触陌生人，多引导宝宝与不同人接触，在过程中给予充足的安全感，不要勉强宝宝，宝宝的怕生过程可能比较容易平顺度过。

建立宝宝的安全感&好的依附关系

1岁以前最重要的是要建立宝宝好的依附感与安全感，因此家长在这个时期要给宝宝充足的爱与安全感，让宝宝觉得自己是个被爱的人、是有能力的人，如此才能发展出相信人的基础，有了这个基础，在怕生阶段接触陌生人的不安感可以降低。

而要建立好的依附感“拥抱”是一个好方法，因为肌肤接触的拥抱会让婴儿延续在母亲子宫中的状态感，让宝宝产生舒适的感觉，透过温暖的拥抱，可以让宝宝感觉到舒适，并且与和他拥抱的人产生依附关系。如果孩子在这个阶段没有建立出好的依附关系，不但会让孩子日后出现情绪不稳定、冷漠的人格特质，也会对外在环境信任感不足，像是有的孩子睡午觉起来没有马上看到家长就会哭或是突然带孩子到某个新环境时孩子也会哭，都是反应出这种现象。

除了拥抱，多称赞宝宝也会提升孩子的安全感与依附关系，6、7个月大的孩子已经对赞许的话语和谩骂的语言有所感知，照顾者对宝宝讲话，宝宝已经可以用摇头、点头、笑、哭等身体语言来表示他喜欢或不喜欢，被称赞时会笑，被骂时可能会出现不高兴的表情或直接用哭来表达不满，所以家长在此阶段应尽量多称赞宝宝，让他建立与人相处的美好感觉，未来才有意愿与更多不熟悉的陌生人做进一步接触。