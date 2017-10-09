失智是一种病 非正常老化 元气｜活力

神经内科医生指出，失智是一种病，并不是正常的老化，一般人忘记事情，经提醒后会想起来，但失智症病人忘记的频率高，且经过提醒也无法想起。

失智症可分为退化性、血管性及可逆性的失智。退化性约占7成，其中最熟悉也最常见的就是阿兹海默症；血管性失智（包含脑中风）也有1成多，剩下的1成就是可逆性失智。

现代人生活及饮食型态改变，像是甲状腺低下、电解质失衡、贫血、维生素B12、B1或叶酸缺乏、忧郁症等，都有可能造成短暂性的失智；另外，压力大、容易焦虑，也会产生失智现象，但这些疾病引发的失智，都有机会改善。

血管性失智除了治疗方式跟中风相同，还需同步控制高血压、糖尿病、心律不整等可造成的危险因子。失智是一种病，并不是正常的老化，也不是老年人的专利，曾经有不到60岁的民众被确诊为失智症病人。

一般人忘记事情，经提醒后会想起来，但失智症患者忘记的频率高，且经过提醒也无法想起，随著病情进展，会变得无法胜任原本熟悉的事务，行为情绪也会出现异常。另外，多数研究显示，心血管疾病、糖尿病或高血压都可能是失智症的危险因子。