钟点女佣遭砍杀 屋主儿自首向警道歉 国内新闻

（怡保9日讯）钟点女佣疑遭屋主儿子砍杀，嫌犯干案后骑乘摩托车前往警局自首，更向警员道歉！

此案是于周一下午发生在打昔重组村30路，女死者为一名30余岁印尼籍女子，其脸部和后脑都有被砍的痕迹，而且女子左右手共3根手指被砍断。警方过后在现场起获一把巴冷刀，相信是此案的凶器。

怡保警区主任岑振强指出，一名年约40岁巫裔男子于下午3时30分前往巴占警局投报，自称杀了人，并向警员道歉。

他说，警员现场将男子扣押，随即派员前往男子所指的住家，确实发现一名女子倒毙在住家里。

他续说，根据警方的初步调查，女死者是在今天下午2时至2时30分左右前往该住家负责清洁工作，事发时家中仅有女死者和男嫌犯。

他指出，初步了解，男嫌犯拥有精神问题，但一切有待进一步的调查才能证实。

他说，警方在住家范围靠近大门起获一把巴冷刀，相信是此案的凶器，而现场也没有打斗过的痕迹。

他指出，警方将援引刑事法典第302（谋杀）条文调查此案。

嫌犯目前服食精神病药物

据一名亲戚指出，嫌犯在近年时常告知他有人在其耳边说话，据了解，嫌犯目前有服食精神病药物。

他说，今天中午他邀约嫌犯和嫌犯的父亲外出，可是嫌犯称身体不适拒绝外出。

他也说，嫌犯的父亲是退休的关税局官员，退休后从商，而嫌犯平时是协助父亲打理生意。

他透露，嫌犯目前正与妻子办理离婚手续，其2名分别6岁和4岁的子女跟随妻子居住在附近。