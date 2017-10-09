张盛闻：玩弄华小拨款课题 抨黄伟益“没营养”议员

（吉隆坡9日讯）教育部副部长拿督张盛闻抨击民主行动党丹绒区国会议员黄伟益是个“没有营养”的国会议员，不断玩弄和消费华小特别拨款课题，却没有提出建设性的建议，并促请黄伟益做好准备道歉。

黄伟益早前承诺，倘若张盛闻能在今年杪前把2017年华小特别拨款悉数发放，他便会公开向华社及全民道歉，张盛闻今日回应他：“准备好公开道歉吧！”。

张盛闻周一为华联育南华小储物柜主持开幕礼时说，黄伟益是个没有营养的国会议员，不断玩弄和消费华小拨款课题，没有提出建设性建议，他的出发点不在于学校福利，而是政治目的，以达到个人宣传。

他质问，“他（黄伟益）在2014至2015年有询问过教育部拨款吗？为何等马华进入教育部才问？当时的拨款只发放了一部分。”

对于黄伟益指是在行动党争取下才获得2016年拨款，张盛闻调侃，“开玩笑，如果以行动党方式，发文告谩骂，就能解决问题，那么就不需要政府了。”

他强调，他在2015年上任，当时2014年的拨款还未发放完毕，而黄伟益却从来没有过问，反而是他把2014年和2015年的拨款“追回来”。“请问2014和2015年的拨款是因为你们的文告压力下来的吗？这是典型反对党思维，就是反正说了一些话，做到是我的压力，做不到是你的无能。”

他认为，行动党从当初寥寥无几的国会议员到现在反对党阵营里最大的反对党，还是用同样谩骂和批评的模式，一点都不长进。

他点名“3张”即，古来区国会议员张念群、亚沙国会议员张聒翔和莲花苑州议员张菲倩，眼看大选即将到来，便利用消费华教问题博廉价宣传，并质问他们4年来做出什么贡献。

探讨最新评估学校模式

张盛闻说，教育部最近开会探讨最新评估学校模式，未来评估学校将不会以成绩为主要比例，待教育部长签名和批准后就会对外宣布。

他表示，随着《马来西亚2013-2025教育发展蓝图》的拟定，教育部将把考试教育为主的教育体制，逐渐转换成开心教学和21世纪高思维模式，而不只是专注在考试，然而过去政府官员是以成绩审核学校，学校成绩占70%，不过经过2年改革和推动，教育部最近开会也探讨最新评估学校模式，待教育部长签名和批准后就会对外宣布。