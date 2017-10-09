副揆：29.2%国人受精神干扰 建议设幸福指数测心理 国内新闻

(布城9日讯）副首相拿督斯里阿末扎希建议设立马来西亚幸福指数，以测量国人的幸福心理指数。

他说，根据卫生部在2015年的调查显示，16岁以上的国民中，有29.2%或420万人面对精神干扰问题。

他说，这些精神问题包括抑郁症状、滥用物品及其他涉及神经的疾病。

“这些问题来自职场压力、人际关系、离婚、家庭暴力、缺乏应对技能及社会支援等，因此政府非常支持在提升精神健康的各项政策及活动。”

阿末扎希认为，我国在人力资本管理中的心理学服务可以继续提升以确保我国的雇员在精神、行为身理与心理皆取得最佳状态，以协助推动国家卓越地迈向2050年。

另外，阿末扎希望私人界能检讨现有的薪金制，以拉近公共领域与私人界的薪资差距。

他说：“希望私人界可以跟随公共领域的制度……他们(私人界)的薪水太低，他们不能。”

他认为，私人界的薪金低于公务员是一种侮辱。

另外，他将确保伊斯兰宗教学校（Tahfiz）获得的3000万令吉拨款将全数作为提升学校的用途。

他说，在这之前，80%的拨款皆充作有关学校的薪资用途。

他今天在布城国际会展中心出席人力资本心理学大会时，如是表示。