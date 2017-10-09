林冠英：两党没合作说法不正确 伊党巫统同声同气 北马新闻

（大山脚9日讯）槟州首长兼民主行动党秘书长林冠英指出，伊斯兰党与巫统如今可说是同声同气，因此两党之间没有合作的说法是不正确，以此企图混淆希望联盟的广大支持者。

他今日出席威省市政局举办的工业4.0培训简报会后，接受媒体访问时，针对巫统宣传局主任丹斯里安努亚慕沙早前发表该党乐意协助伊党修改伊刑法第355法令一事，这么表示。

林冠英说，伊党主席拿督斯里哈迪阿旺如今已不再攻击巫统，但却一再攻击巫统的敌对党，同时指哈迪阿旺也不针对腐败作出攻击，却频频质疑反对党甚至非穆斯林。

他指出，伊党及巫统将行动党标签为共产主义者，甚至诬指他与父亲林吉祥与陈平有关系；在过去，他以为伊党会针对巫统受邀出席中国共产党第19届全国代表大会，可现在伊党却保持沉默。

由此可见，伊党与巫统已是合作关系，投票予伊党即是投票给巫统，若人民想要的可替代国阵的政府，应将选票投予希联，而非是浪费选票投选伊党。

硅谷曾指“数据是国王” 首长认为“人才是一切”

林冠英指出，尽管硅谷曾指“数据是国王”（Data is king），惟他认为应加一句“人才是一切”（Talent is everything）。

随着世界工业4.0的到来，他希望峇都加湾未来成为全国高科技工业中心，因为槟城拥有不少科技人才，峇都加湾亦是完善的工业场所，槟州政府有信心可吸引不少投资者在此设厂。

他指出，在我国总出口额中，槟州贡献其中24%，预料将来可达到50%，这可从美国博通有限公司在峇都加湾设立的全球分销仓库已投入运作、以及未来将陆续入驻峇都加湾的宜家、数码技术服务公司（UST Global）、波士顿科学（Boston Scientific）、哥伦比亚医院等外资公司相关。

林冠英说，博通有限公司预料明年将达到700亿令吉出口额，占全国总出口额的8%，成为我国最大出口商。

威省市政局主席拿督罗查理也表示，当局是全马首个进行网络通信系统探索的地方政府，以让当局官员了解及掌握工业4.0的重要性。