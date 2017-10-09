大英义学园饮食中心 公厕失修方便不安心 北马新闻

报道/摄影:陈添兴

（槟城9日讯）每日熙来人往及吸引不少邻近住宅居民及学校学生光顾的大英义学园饮食中心，其公厕因失修多时及遭人破坏，男厕隔间厕门已脱落近1个月之久，而女厕厕门则因被锁头扣住而无法关上，让女性使用者不禁感叹要方便也不安心！

记者今日在获悉关于公厕失修的问题后，向槟岛市政厅官员阿占投诉，对方随即回应道，将会即刻派员前往清理。

记者于当天中午时段在走访该公厕时，也正巧碰见市厅清洁工已前来清理公厕，所以已不见较早前的肮脏情况。

陈先生：厕门脱落近一个月

平日周一至周五上学日都会光顾大英义学园饮食中心的学生巴士司机陈先生（60岁）在接受本报记者访问时说，男厕蹲式马桶隔间的厕门，已脱落快一个月的时间了，不过未见到有关当局前来维修。

他说，在厕门无法关上之际，导致许多男士无法在隔间内上大号，引起诸多不便。

他也指出，除了厕门脱落外，平日的厕所环境也颇肮脏，有时甚至会遇到缺德的民众在上完大号后没清理，使到隔间内满地都是粪便。

林秀容：女厕无法顺利关门

小贩林秀容（65岁）则透露，除了男厕隔间的厕门脱落外，女厕的门栓因被锁头扣住，所以在进入女厕时也无法顺利关上女厕门，所以如厕时唯有使用筷子充作门栓以把将厕门关上。

她投诉道，女厕铁门的底部由于已经生锈多时，所以出现坑洞，让人无法安心如厕。

一名食客颜广发（55岁）在接受访问时对于男厕厕门脱落一事也颇有微词，他希望有关当局可尽速处理及解决相关问题。