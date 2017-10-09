太阳能电池订单获改善 德成控股下半年看俏 经济新闻

（槟城9日讯）制造太阳能电池和聚氯乙烯（PVC）产品的德成控股有限公司（TEKSENG，7200，消费产品组）预计今年下半年的业绩较上半年有所改善。

该集团董事经理骆国明披露，尽管太阳能发电需求下降，但该公司预计太阳能电池订单将比上半年略有改善约5％。

“美国市场仍然支持该集团的太阳能电池销量。”

“我们的大部分太阳能电池，尽管运往越南和泰国组装成太阳能电池板，惟最终还是可以转运到美国、中国和欧洲的终端用户。”

“美国太阳能光伏总装机容量预计在未来5年将加大近3倍。”

“根据太阳能工业协会/ GTM研究报告，到2022年，每年将安装超过17吉瓦的太阳能光伏产能。”

骆国明表示，迄今为止，该公司向美国、中国和欧洲客户提供了约1800万台太阳能电池。

该公司的太阳能电池销量，预计将在2017年占集团收入的40％，而2016年约为50％。

“目前我们每月生产约300万个太阳能电池。”

“我们预计今年将生产约3600万个太阳能电池或165兆瓦的太阳能发电量。”

他补充：“在明年，我们的目标是实现生产5000万个太阳能电池或约200兆瓦的太阳能发电量。”

展望未来，骆国明表示，公司将采取各种方案，包括提高太阳能产品的效率，并探索下游业务提高太阳能发电部门业绩的可能性。

他说，该公司现有3条生产线运作。

太阳能电池的价格目前为每个1美元，而去年下半年的价格为每个约1.50美元。

此外，在PVC业务方面，骆国明表示，尽管市场不确定性和令吉汇价波动，使到原材料价格或受影响，不过该领域仍然保持稳定。

“但是，我们将采取谨慎方案，通过提高营运效率，产品素质和产品创新来舒缓风险，这是向业务增长和成功迈出积极的一步，并更密切地监测财务状况。”

他补充：“我们亦会研究进军海外新市场。”

骆国明表示，目前该公司没有任何银行借款。

截至2017年6月30日止上半年，公司营业额达1亿5840万令吉，净利460万令吉，去年同期营业额2亿9080万令吉，净利达3130万令吉。

根据Seeking Alpha的一份报告指出，太阳能行业的产能过剩情况将会持续到2017年。

“因此，光伏电池板的成本将会继续下降。”

“令PV安装商惊喜的是，太阳能电池板不再是系统中最昂贵的一部分。”

该报告补充：“货架、电缆和安装本身将在2018年之前成为总成本的重要组成部分。”