令吉兑美元升至4.2300

（吉隆坡9日讯）由于朝鲜料将进行另一次导弹试验的可能性提高，导致地缘政治局势再次出现紧张，因此令吉在新的需求下，兑美元汇价扭转上周弱势并开始反弹。

收市时，令吉兑美元报4.2300/2340，较上周五闭市价4.2360/2390升值。

然而，令吉兑其他主要货币全面下跌。

令吉兑新加坡元从上个交易日的3.0999/1039走低至3.1028/1062，以及兑每百日圆由之前的3.7500/7533下跌至3.7567/7605。

令吉兑欧元从上周五的4.9574/9626下滑至4.9673/9724，以及兑英镑由前期的5.5326/5378下降至5.5616/5673。

另一方面，中国外汇交易中心公布，今日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元兑6.6493人民币、1欧元兑7.8092人民币、100日圆兑5.9145人民币、1港元兑0.85184人民币、1英镑兑8.7073人民币、1澳洲元兑5.1781人民币、1纽西兰元兑4.7059人民币、1新加坡元兑4.8751人民币、1瑞士法郎兑6.8073人民币、1加拿大元兑5.3091人民币、1人民币兑0.63545令吉、1人民币兑8.7323俄罗斯卢布、1人民币兑2.0659南非兰特、1人民币兑171.97韩圜、1人民币兑0.55167阿联酋迪拉姆、1人民币兑0.56329沙地里亚尔、1人民币兑39.9139匈牙利福林、1人民币兑0.55167波兰兹罗提、1人民币兑0.9525丹麦克朗、1人民币兑1.2188瑞典克朗、1人民币兑1.2004挪威克朗、1人民币兑0.55921土耳其里拉以及1人民币兑2.7892墨西哥比索。