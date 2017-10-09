大马股市近乎横摆 经济新闻

（吉隆坡9日讯）今日大马股市稍微下滑，主要是投资者对中国公布的经济数据持谨慎态度。

闭市时，富时吉隆坡综合指数小起0.03点至1764.03点，它在全日徘徊于1762.26点至1765.48点。

开市时，该指数小落0.35点至1763.65点。上周五收市于1764点。

市场情绪向好，上升股达430只、下跌股仅401只、416只平盘、605只未有交易，以及21只暂停交易。

全日成交股额达28亿2998万2500股，总值17亿977万8986令吉。

交易商表示，日本、韩国和台湾股市因公众假期而休市，投资者将注意力转移到中国股市，因为该市场在上周的“黄金周”假期完结后今日恢复交易。

由于投资者消化刚公布的中国财新服务采购经理人指数（PMI）后，亚洲股市普遍回升，该指数显示中国非制造业活动在9月份呈现近两年来的最低水平。

其他指数方面，全股项黄金指数下跌3.37点至12594.27点，富时100指数下滑5.00点至12244.45点，以及富时70中型股指数下降25.76点至15112.23点。

富时创业板指数上涨95.17点至6760.95点，以及富时黄金回教指数添0.07点至12854.74点。

种植股指数退5.93点至7915.30点，金融股指数失5.40点至16570.13点，以及工商股指数落1.75点至3213.33点。