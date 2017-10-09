陈永全出任 丽阳机构董事经理 经济新闻

（吉隆坡9日讯）丽阳机构有限公司（TROP，5401，产业组）已于2017年10月2日任命陈永全为集团董事经理。

该发展商致函大马交易所表示，现年27岁的陈永全是集团创办人兼大股东丹斯里陈志成的三儿子。

他的大哥拿督陈永隆是集团的副首席执行员，而另一名兄弟陈永真（译音）则是执行董事。

之前，陈永全在埃森哲咨询公司出任过电讯、媒体和产业部门的策略顾问，后者是一家全球管理和科技咨询公司。

它还宣布，由于健康理由，现年58岁董事兼集团首席执行员拿督游国成将于今年11月30日起正式退休。

游氏在2003年9月加入丽阳机构（当时集团名称是成隆机构），并担任董事兼首席执行员。他在2001至2011年曾任双威控股有限公司董事经理，以及在2011至2012年出任丰隆工业有限公司（HLIND，3301，消费产品组）董事经理。

此外，现年46岁的拿督林天祥被委任为非执行董事。之前，他在巴生港管理局担任总经理，以及在全球创投控股有限公司（FGV，5222，种植组）的投资委员会出任其中一名顾问。