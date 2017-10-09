Vizione获股东批准 斥2.8亿购一建筑公司 经济新闻

（吉隆坡9日讯）建筑商Vizione控股有限公司（VIZIONE，7070，建筑组）将以2亿8000万令吉收购Wira Syukur（马）私人有限公司（WSSB）全部股权。前者已在股东特别大会上获通过该项拟议中的收购计划。

上述收购将会通过现金，以及以每股11仙的价格发行Vizione新普通股来融资。

据大马交易所一份通告指出，WSSB无条件保证在截至2017年12月31日止，以及2018年12月31日止财政年度获得合共8200万令吉的税后利润。

该建筑集团董事经理拿督黄安辉在股东特别大会后的媒体简报会上在发出一份声明表示：“我们很高兴获得股东们的批准，这反过来证明了集团的业务方向是正确的。”

他说：“收购WSSB后应会进一步加强集团的建筑收益，我们自2015年多元化业务以来，其业绩已经转盈。在集团的议程中，首要任务是提高股东价值，而我们一直致力做到这点。”

黄氏称：“一旦完成收购后，我们将会继续招标更多建筑项目。此外，我们还会与地主密切合作，发展一些小规模的产业发展项目。”

他透露：“我们打算为集团提供多元化的收入来源。预计今后Vizione将会出现更多令人兴奋的事情，我个人也很渴望能够看到它在未来几年能够有所成就。”

此外，黄氏表示：“今次收购还可以减轻集团与我在WSSB的利益中产生的潜在冲突。”

他补充：“作为一家上市公司的子公司，在完成企业行动后，我们将在资本市场上以具有成本效益的资本来融资支付WSSB所需的现金。”

WSSB于1996年成立，它的主要业务是从事建筑、土木工程及机械工程。

WSSB经已顺利完成了许多建筑项目，目前手上合约总值超过8亿令吉。