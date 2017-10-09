HSS工程建议斥资2.7亿 全面收购SMHB工程 经济新闻

（吉隆坡9日讯）HSS工程有限公司（HSSEB，0185，创业板）拟议斥资2亿7000万令吉收购工程咨询公司SMHB工程私人有限公司100％股权。

该家工程集团在向大马交易所提交的文件中表示：“我们已经与拿督张佐武，普瑞古玛尔和沙尔莫哈末阿南达成协议，收购SMHB的全部已发行股本，而代价为2亿7000万令吉。”

它说：“上述收购代价是根据SMHB集团在截至2016年4月30日止财政年度，取得2500万令吉的税后利润和3500万令吉的息税折旧摊销前利润而定。”

HSS工程补充，该收购价代表上述企业估值的7.7倍，以及本益比为10.8倍。

该集团称：“董事局认为，由于该企业的估值倍数与涉及类似业务的上市公司一样，因此收购价是合理的。”

它指出，张氏、普瑞古玛尔和沙尔莫哈末阿南将会收到现金和新的HSS股票作为SMHB工程股权的收购代价。而拟议中的收购预计将于2018年首季完成。

HSS工程透露：“拟议中的收购是给予我们一个扩充至工程咨询服务的黄金策略机会，并进一步推动水资源和水供开发业务。”

该集团说：“通过建议中的收购，我们能够进一步提升专业知识、营运水平和扩大资源，特别是旗下的工程和营销资源，并且推出规模经济措施，预计将会产生协同效应以及加强公司的财务，反过来股东价值也将会获得提升。”

它补充，拟议中的收购将会结合我国两大工程咨询公司的优势，并将巩固HSS集团的地位，成为不仅在马来西亚，而且在国际市场上承担项目的关键竞争者。

HSS工程称：“我们的订单总值将从目前的4亿令吉大幅增加至建议收购后的7亿3800万令吉。此外，该收购还将集团目前的员工人数从600人扩大到超过1000人，其中半数以上是专业工程师。”