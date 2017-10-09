他为救卧轨男被轧断腿 如今娶了照顾自己的护士 国际新闻

曾经感动中国的“90后最美学警”李博亚迎来人生中最幸福的时刻，他在老家鲁山县举行婚礼，与新娘张莹步入婚姻殿堂。2012年7月，在郑州原铁道警官高等专科学校（现铁道警察学院）就读的李博亚，与同学在河北昌黎县火车站执行暑期教学见习任务时，为救一名卧轨自杀中年男子不幸双小腿被轧断。他被誉为“90后最美学警”，并被公安部授予“全国公安系统二级英雄模范”称号。

经历了截肢手术、安装假肢、康复训练，从病床到轮椅，从双拐到自由行走，李博亚实现了独立行走，生活自理，返回母校铁道警察学院继续学业，2016年毕业后留校任教。

新娘张莹是名护士，与李博亚相识在医院。当时，李博亚被列车轧断双腿，在市第二医院进行救治。正在医院实习的护士张莹因为替同事的班而为李博亚打针并照顾他，两人就此相识。

李博亚说，“我住院的时候她给了我无微不至的关爱和照顾，也在我最痛苦的时候陪伴着我。一路走来对她充满了感激，我会全心全意地爱她。”

为了爱，张莹选择了去郑州，目前在一家药店工作。她在结婚当天发文称：“没错，嫁给了爱情。”

网友则纷纷评论，送上祝福：“为勇敢救人的平凡英雄点赞，为忠贞善良的美丽新娘点赞。”“李博亚英雄壮举感人，爱情故事同样感人。时代需要好人，需要宣扬崇尚一种精神。祝福李博亚新婚快乐！”