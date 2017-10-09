杭州酒店职员泄资料 住客惨变应召女 国际新闻

（杭州9日综合电）湖南女大学生小滕趁十一假期到浙江杭州游玩，入住酒店当天，竟收到陌生男子的短讯，称要跟她聊天和约会。小滕其后从该男子口中得悉，个人资料被酒店职员所泄漏。

小滕上周六凌晨登记入住，不过不想麻烦拿出身份证，酒店前台职员就用私人手机向小滕拍照，进行登记。但入住两小时以后，小滕收到陌生男子的短讯，想与她聊天和约会。

小滕从对方口中得知，她和友人入住时，酒店职员拍摄的照片和资料，在一个名叫“酒店集中营”的微信群里流传，而发出小滕照片的，是酒店一名俞姓职员。

“我们清清白白的，就这样把我们对待，就当小姐（应召女郎）了。”小滕不愤地表示，“我怀疑这个酒店，可能有什么私下交易的，把女孩入住信息暴露在群里面，然后就贩卖给有心男士，然后进行联系，或者进行一些不正当交易”。

涉事酒店的江经理指，警方回覆酒店方称，知道小滕等人个资的人，是该酒店企业旗下其他酒店的职员，但仍未查到是哪一间酒店。江经理又表示，酒店前台职员的操作方法合乎正规，但愿意就事件向小滕等人道歉。#