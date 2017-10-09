槟成功办武术全国赛 翁敦峰赞方万春推动传统武术 北马新闻

报道：温祥开

（槟城9日讯）第26届全国武术锦标赛周日圆满落幕，赛会总裁判长翁敦峰大赞本届赛会在槟城武术龙狮总会会长拿督方万春带领下办得很成功。

前国家队教练翁敦峰说：“一直以来，为了竞赛武术，州队都会派人参赛，从中选出人才参加马运会，国家队也会从中选出优秀运动员，为他们进行长期的栽培。不过，本届赛会着重推动传统武术，自槟城武术总会换了新的领导层后，在推动武术方面，方万春出了很大的功劳。”

翁敦峰补充说道：“本届赛会，传统武术项目分了很多级别，以前每个项目都没有分年龄组，而这次却分了6个年龄组，基本上对传统武术是一个很大的影响推动。无论是小孩子、上了年龄的武术爱好者或是老师傅，他们都会报名参加比赛。”

“看到这个情景，我还是很高兴，因为我本身也是传统武术出身，参加竞赛武术那么多年来，我还是喜欢传统武术，因为竞赛武术是从传统武术演变出来的，没有传统武术就没有竞赛武术。”他如此说道。

“现在很多小孩子，尤其是在学校的学生，他们都是为了竞赛武术习武，就有机会代表学校参加比赛，好的运动员可以参加更多大赛，包括东南亚运动会、亚洲运动会和世界武术锦标赛。”他接着说：“但我们还是不能忽略传统武术，所以我们在本届全国赛大力推动传统武术。”

他为竞赛武术做出进一步的解释，“竞赛武术总共有南拳、长拳及太极拳三大类拳种，以前是规定套路，但很难比出胜负，毕竟大家的招式都千篇一律。现在换成了穿插很多高难度招式的自选套路。”

“选手都会创出高难度的动作，来吸引裁判打出分数，谁能完成更好的难度，谁的分数就会更高，所以武术渐渐演变成很多老师傅都不认同的武术。”不过，他还是可以接受竞赛体育，“为了竞技，我们没法子。”

“整体来说，槟城成功举办全国赛，尤其是在会长方万春带领之下，又出钱又出力，我们真的很感谢他，尤其是在推动传统武术。传统武术没试过打那么久的。”

健儿失误高 甲州最稳定

他也点评了本届赛会的水平，“很多好的运动员的失误率都很高，基本上看好拿牌的运动员都失误了。好消息是，本届赛会出现了很多好的运动员，以这样的情况来看，明年的马运会的竞争力会比较大。”

“马六甲依然是最优秀的队伍，他们发挥稳定，在竞赛武术项目中拿了9枚金牌。”也是遴选委员会之一的翁敦峰说：“国家队老运动员就快退了，我们将会从本届赛会选多一些人进入国家队。”

槟30金夺全场总冠军

东道主槟城武术队在各项比赛中抢走30金29银31铜，成为本届全国武术锦标赛全场总冠军。

传统武术套路是槟城队的强项，一共夺得26金18银18铜，其中印裔女将莎拉和邓国昌个别赢得三枚金牌，成为槟城队多金王。槟队也分别在推手和散打项目摘下1金5银1铜和2金4银4铜。槟城竞赛套路队在两日的比赛中摘下1金2银8铜，该金牌由何永光摘下，他在太极拳封王。

马六甲队依然是竞赛武术套路的王者，他们在次日勇夺7枚金牌，以9金3银13铜成为竞赛套路全场总冠军！第一次参加全国赛的薛鑫鹏一人就赢得了男子长拳、剑术、对练及集体项目四枚金牌。森美兰队以5金4银7铜排在竞赛套路第3位，其中4金来自男女南棍及男女南刀。

四金王渴望加入国家队

15岁的薛鑫鹏在竞赛套路独夺4枚金牌，成为本届全国赛赢得最多金牌的运动员！薛鑫鹏希望能如愿加入大马武术队。

胜负乃兵家常事 方万春盼大家续努力

槟城武术龙狮总会会长在颁奖前为大家致词，他希望所有运动员无论输赢都要继续加倍努力。

拿督方万春首先说：“这几天的比赛，有人输也有人赢，习武的人都清楚知道，胜负乃兵家常事，希望拿到胜利者可以继续努力，没有拿到金牌的运动员也要更加努力，一同为创建更好的未来。”

他接着说：“我代表槟州和全国武术总会感谢大家的热烈支持。全国赛能够办得成功，有赖于大家的努力与团结，我也借此感谢理事与工委努力把比赛办得有声有色。”

参加东运会的槟城国手叶伟健和谢睿欣也一同出席最后一天的比赛，其中东运会双金得主叶伟健最深受大家欢迎，粉丝们纷纷前去要求合影。

以好状态战马运会 槟教练冀州手提升表现

槟城竞赛套路教练梁庭豪满意州手在本届全国赛的表现，他希望这些州手还能继续提升表现，以更好的状态出战明年的大马运动会。

“槟城队很多运动员都是第一次参加全国赛，所以比较缺乏经验。”他接着说：“一些选手之前参加过学联赛，但水准都不高，都是规定项目，但本次全国赛是自选项目，需要更多的跳跃动作。”

他接着表示，槟队参加全国赛的目标是让州手吸取经验，备战2018年大马运动会，“在马运会前，给他们从全国赛中了解自己的不足，了解对手的强点，然后尝试为自己做出改善。”

他也说，何永光摘金不是意外，“他是能争牌的选手，基本上也有一定的实力，有能力在众多选手脱颖而出。不过，他本次带伤上阵，在太极拳比赛结束后，他的脚更痛，影响了太极剑的比赛，至少还拿下铜牌。”

达尼斯动作要加强

他也指出，第一次参加全国赛的达尼斯是槟队最小的运动员，“他年仅13岁，动作方面还要加强，跳跃方面赢对手很多。”他也透露，达尼斯有机会参加明年的马运会。