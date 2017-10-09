世青羽球赛 大马轻松胜 体育新闻

（雅加达 9 日综合电）2017年世界青年羽球赛周一正式挥拍，上届亚军大马队在首场小组赛以5比0轻取亚美尼亚，取得开门红。

本次赛会，大马队列在C1组比赛，同组对手除了亚美尼亚，还有纽西兰。

在周一的比赛，首先登场的混双万纬聪/陈雪柔只用了13分钟就以21比4、21比3拿下古尔/贾雅妮。跟着，今年夺得亚青赛男单冠军的男单梁峻豪也不让队友专美，两局只让对手阿曼得区区6分而已。第3场比赛，前世青赛女单冠军吴堇溦也轻松以21比5、21比2拿下玛妮，全场只用了12分钟。这样，大马队在前3场比赛取得3比0的领先优势，奠定胜利基础。

在接下来例行公事的两场比赛，男双吴永昌/郑宇俊及女双杜依蔚/陈康乐也在毫无悬念的对抗中轻松战胜对手。

周二次轮小组赛，大马对将会与纽西兰交手，预料可以轻松胜出夺得小组盟主位。

大马羽球队女单教练罗尼，期盼吴堇溦在印尼举行的世界青年锦标赛，再一次释放出出击今年8月吉隆坡东运会的冷静作战精神斗志。罗尼表示，“吴堇溦凭冷静的表现在吉隆坡东运会赢得锦标。我们希望她在印尼那边可以延续相同的冷静应付比赛精神。”