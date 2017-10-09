东京永旺杯 马女体操空手归 体育新闻

（吉隆坡9日讯）上周末在日本东京刚刚结束的永旺（Aeon）杯体操锦标赛，大马女子体操队在强敌环伺下，空手而归。

由关荻雯、伊查安珊与黄嘉雯组军的大马女队，在这项盛会与来自俄罗斯、乌兹别克、加拿大及英国的顶尖俱乐部的体操好手同场竞技。

今年8月吉隆坡东运会，关荻雯与伊查安珊联手在体操项目为我国贡献6面金牌。在东京的比赛，她们以157.800分全场排名第6，前3名优胜队伍分别是俄罗斯（201.950分），乌兹别克（176.750分）及日本（174.050分）。大马双姝也没能跻身前8名，无缘个人全能赛决赛圈。关荻雯排名第13（53.600分），伊查安珊第14（51.400分）

不过，现年15岁的黄嘉雯表现不俗，她在青年组入选赛取得第3名，晋级个人全能赛决赛圈。她在决赛圈获得第7名。

虽然如此，现年22岁的关荻雯说：“在那边我们大开眼界，这对我们备战明年4月在澳洲黄金海岸举行的共运会是一件好事。”

“这项赛会的水平有别于东运会。”她说，“在东京的比赛有一些是顶级体操运动员，可以跟一些高手同场比赛是好事，这让我们知道自己的水平。”

关荻雯乃我国在2014年共运会赢得女子体操团体赛铜牌的成员之一，她说，“我满意自己的得分尽管我还是有需要提升某些地方。我们必须努力训练以便在澳洲可以赢得奖牌。”