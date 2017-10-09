中国十一黄金周结束 7亿人次出游创新高 消费3726亿 国际新闻

（北京9日综合电）一连8天的中国十一黄金周假期终于结束，中国国家旅游局数据中心公布最新数字，中国在十一及中秋假日期间，共接待国内游客7亿500万人次，旅游人次再创新高，旅游收入约5836亿元人民币（约3726亿令吉）。

出境游客超过600万人次，但值得注意的是，被中国封锁的台湾及因萨德反导系统而关系闹僵的韩国，不入热门境外短线游前10名。

国家旅游局数据中心统计，中国在8天假期共接待国内游客7亿500万人次，比去年接待的5亿9300万人次，多出约1亿1200万人，增幅11.9%，旅游收入约5836亿元人民币。随着高铁及高速公路网的完善，出行越来越方便，自驾游取代旅行团成旅行主流，快旅慢游成为新的旅游方式。

出游88国 泰日印最受欢迎

出境游方面，旅行团游客比例持续下降，自助游客比例上升，中国国家旅游局出境团队游系统及网络大数据显示，十一及中秋假期出境游客数超过600万人次，其中旅行团游客64万1900人次，游客从近300个城市出发，前往全球88个国家及地区、1155个境外城市。

途牛旅游网上周日发表报告指，十一黄金周期间，泰国、日本及印尼成最受中国客欢迎的短线游目的地前3位，遭封锁的台湾与韩国不在前十。长线游前3名为美国、加拿大、澳洲。购物方面，泰国、斯里兰卡、南非及香港，成为游客最愿意花钱购物的旅游目的地。

据商务部监测，10月1日至8日，全国零售及餐饮企业实现销售额约1兆5000亿元，日均销售额比去年十一黄金周增长10.3%。

观光不离手机 长假4G流量飙

中国民众生活已离不开手机，连观光时也“机不离手”。据中国移动浙江公司数据显示，今年十一长假期间，浙江全省的4G流量比去年增加1.17倍，西湖景区4G流量更较日常增长2.07倍。而民众在景点或行车途中，做得最多的竟是用手机上网看影片。

中国移动职员表示，为做好十一期间的通讯保障，公司已提前两个月启动应急保障方案，加大西湖景区、火车站、商业中心等热点的基站容量，令峰值容量最高提升5倍，单用户的下载速率更超过180Mbps。

陕西西安游客孙琳表示，在杭州旅游，衣食住行大多用手机支付，4天内只花了逾100元人民币现金。江苏游客吴凯则指，坐车时用手机看新闻、刷朋友圈，到景区就忙着上传照片，空闲就用手机看影片或玩游戏。