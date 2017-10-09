鹿晗无预警认爱 汪峰又被抢头条 娱乐新闻

鹿晗无预警认爱，立刻引起粉丝暴动，不只话题热度登上热搜榜第一名，微博似乎负荷不了大流量出了问题，导致鹿晗微博留言功能一度无法开启。而“鹿彤”公开恋情之际，网友却发现汪峰成了另一个苦主，亏他又被抢走头条。

汪峰昨天在微博谈起自己的新专辑，宣布“我决定2017这张全新专辑我要负责全部编曲制作”，侃侃而谈创作心境，可见其对新专辑的用心。但他宣布此事刚好遇到“鹿彤”认爱，大部分网友几乎都把关注点放在他们身上，引来大家纷纷在他的板下留言“汪峰老师，您怎么又赶上这种时候”、“热门又没了”、“对不起，鹿晗和关晓彤阻碍到你了”、“你发这条微博有没有卡死”。

事实上，汪峰之前多次宣布重大消息时，恰好就遇上更大条的新闻，像是他2013年宣布离婚时，王菲、李亚鹏也同天宣布离婚，同年11月发布新歌，却又碰到刘诗诗和吴奇隆认爱，以及杨幂、刘恺威公布婚讯，后来连续好几次有新闻发布，依旧被其他事情抢走头条，难怪网友都忍不住表示心疼汪峰。#（取自中时电子报）