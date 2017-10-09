挺男友“不能只看表面” 阿娇后年有望出嫁 娱乐新闻

（香港9日讯）钟欣潼（阿娇）与“医界王阳明”之称的赖弘国日前被拍到于香港、台湾两地煲爱，报道一出后双双大方认爱，阿娇昨晚与蔡卓妍（阿Sa）搭飞机返港，立刻被大批媒体包围，她害羞称自己很少公开恋情，有些尴尬。

面对大批媒体围堵，阿娇全程保持笑容，被问到“医界王阳明”是如何打动她芳心，她低声回覆“他不是王阳明啊……”，随后主动称赞男友：“多谢大家关心，很开心，他是很体贴的人。”

赖弘国外型帅气，平常就有不少女粉丝，日前因与关系亲近的学妹贴头合影，意外闹出绯闻，阿娇表示对男友有信心，不能只看表面，又赞男友“超好”，但被问到男方有无实际行动，只低头甜笑不回答。她也请媒体多给两人一些空间，“我很少公开恋情的，现在好尴尬”，记者们说其实大家都是关心她，她也笑回“多谢多谢”。

当天知名命理师麦玲玲与阿娇同班机返港，被问到阿娇有没有向她询问恋爱之事，麦玲玲表示：“有啊有啊，我送她两个字就是开心，阿娇很多桃花，不过就不是香港，外地会比较好。”而阿娇何时会结婚？麦玲玲则表示“明年还不行，后年就可以啦”。#（取自香港苹果日报）