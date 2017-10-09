与前现任伴侣携手 大马男子操控性奴 国际新闻

（伦敦8日综合电）伙同前现任伴侣，一名45岁大马籍男子陈洪（译音）在过去2年涉嫌在英国操控一个非法“性奴产业链”，胁迫至少19名中国女子卖身，被法院判处罪名成立。法院将择日对3人判刑。

陈洪和47岁现任伴侣卢婷丽（译音）被控2013年2月至2015年6月间在英国从事贩卖人口及性迫害罪名成立，而其44岁前任伴侣高莉维（译音）则因操纵卖淫获利及与他俩取得和拥有犯罪财产，被判有罪。

陈洪一伙人仅在2年就已赚进15万英镑（约83万令吉）。根据一名受害人向法庭供证，她被迫在1天内接客最多高达10次，但肉金大部分落入对方口袋。

据了解，陈洪与其前现任伴侣是先将受害者的照片发布到成人网站，然后再安排她们到英国与威尔士各地的酒店卖淫。控方指出，有关遭诱骗到英国卖淫的女子来自不同国家，包括中国和韩国。

英国警方确认19名受害者的身份，她们因债务缠身，而被迫到英国卖身。

住在萨里的被告陈洪被捕时在一家外卖店打工，平时是名富有爱心的好爸爸。他曾与女儿一同参与“冰桶挑战赛”，为全球渐冻人筹款。其犯法所得的部分也用来支付女儿每月在私立学校的1400英镑学费，以及高级高尔夫球俱乐部会员费。