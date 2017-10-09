甲男大四喜 槟称霸武林 体育新闻

（槟城8日讯）第26届全国武术锦标赛周日在拉曼大学学院圆满落幕，东道主槟城队狂拦30金29银31，成为本届赛会的武林盟主。马六甲的薛鑫鹏成为竞赛套路“四金王”。

槟城武术队从两日的赛事中拿下30枚金牌，大部分金牌来自传统套路，共抢走26金18银18铜。槟竞赛套路队贡献了1金2银8铜，该金牌由就读槟城锺灵的太极拳金牌得主何永光摘下。槟队也分别在推手和散打项目摘下1金5银1铜和2金4银4铜。

槟队印裔女将莎拉和邓国昌同样在本届赛会上演帽子戏法（三金），成为槟队最多金的得主。莎拉分别在宿将35岁组赢得女子组传统太极拳、传统太极短器械及长器械金牌，邓国昌则在宿将35岁组传统拳术、传统太极短器械及长器械封王。

东运冠军一银一铜

2016年砂拉越马运会太极拳金牌得主阿斯里在太极剑项目中以0.06分微差输给马六甲选手陈为镇（9.29分），仅在本届赛会带回1银1铜。太极拳金银牌得主何永光（槟城）和陈嘉泽（马六甲）分别获得9.09分和9.07分，共享铜牌。

教练林容妃透露，家人起初反对他习武，自去年称王马运会后，家人才开始允许儿子习武，目前由砂拉越武术队领队张延喜领养。她还说，武术改变了阿斯里，“习武前，他算是问题少年，无法吃苦。习武后，他变得积极，愿意埋头苦干。”

马六甲竞赛套路封王

马六甲队周日在竞赛套路抢获7金，以9金3银13铜成为全场总冠军！薛鑫鹏继周六入袋男子长拳金牌后，周日再赢得剑术、男子对练、集体项目金牌。甲州次日的另外4金来自陈思洁（剑术）、张月绮（棍术）、陈为镇（太极剑）及陈昌江（棍术）。

森美兰竞赛套路队无法延续周六的表现，仅在收官日收获2金，以5金4银7铜排在竞赛套路第2位。森队次日获得2金，都是来自南棍项目，由男将李韦良及女将庄佩珊赢得，同样来自森美兰的南刀男女金牌叶玮彦及王黎芝仅收获铜牌。

薛鑫鹏期盼当国手

15岁的薛鑫鹏很高兴自己能够在竞赛套路独夺4枚金牌，成为本届全国赛“多金王”！他也和队友赢得集体项目奖杯。

集体项目压轴上演，这是各种拳术、武术器械的集体演练。由薛鑫鹏、洪麒越、陈昌江、张月绮、陈思洁及黄绮湄组成马六甲队展现了高度的默契，以9.31分赢得金牌。吉隆坡则以9.00分力压柔佛和森美兰获得银牌。

除了夺得男子长拳、剑术和集体项目金牌外，出道十年的甲州“未来之星”也搭档洪麒越与陈昌江赢得男子对练金牌（8.80分），森美兰以8.40分夺得银牌。彭亨队弃权。

第一次参加全国赛的薛鑫鹏表示，他的目标就是加入国家队，“感谢教练的教导和家人队友的支持，希望能在未来的某一日成为国家队一员。”