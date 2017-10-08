首相：3头家“同床异梦” 谁才是希联老大?

（沙登8日讯）尽管首相兼国阵主席拿督斯里纳吉于2014年要求国内印裔政党进行整合，惟事隔两年后，亲国阵的印裔前进阵线主席拿督善班丹却揭露，该党在这2年都无法与国大党主席拿督斯里苏巴马廉会面，更指国大党处处为难该党。

印裔前进阵线 指被国大党为难

他在该党第25届党代表大会上指出，虽然纳吉曾公开要求印裔政党进行整合，以便有效维护权益，然而苏巴马廉却非常无礼，不仅在这2年拒绝接见该党，更阻止该党领袖参与国大党举办的活动。

有鉴于此，他恳请国阵“大家长”纳吉出面协调，以让该党能够与国大党讨论合作事宜。

善班丹也在致词时抨击前首相敦马哈迪，指其在位22年期间，从来不曾为印裔前进阵线的代表大会开幕，反之纳吉在担任首相后，就常常出席该党的代表大会，显示纳吉对该党的关心与支持。

首相指出，希望联盟根本是一个“同床异梦”的联盟，该联盟根本没有治国议程，唯一的议程只有拉倒国阵，因此倘若人民在来届大选挑选一个“同床异梦”的联盟，只会为国家和经济带来不稳定。

“世界上哪里有一个政党联盟有3个‘头家’，我还是第一次听到有实权领袖、总裁和主席的政党联盟，连我都不知道谁才是这个联盟的‘老大’。”

纳吉也称，希联成立至今并未就国内各族群课题提出相关议程，反观国阵今年推出了《印裔社会大蓝图》，这足以显示希联不珍惜印裔社会在我国的角色。

他表示，自他拜相后，至今已批准将近9亿令吉的拨款予淡米尔小学、批准拨款120亿令吉予印裔中小型企业家、宣布增加1500个国立大学预科班学额予印裔学生以及新增700个政府大专院校的学额予印裔学生。

他更不点名批评，指某位国家领导人当年推行精英制度，没有协助印裔社会，倘若继续采用精英制度，最终受害的将会是印裔社会。

他指出，虽然印裔前进阵线尚未成为国阵成员党，然而这不代表该党不能与国阵合作，为印裔族群的问题继续斗争。