槟州议会下月2日复会 首长呈大选前“最后”预算案 北马新闻

（槟城8日讯）全国大选似近还远，槟首长政治秘书黄汉伟指出槟州议会将于11月2日复会，由槟首长林冠英提呈大选前“最后一次”州预算案。

纵然槟州议员们在5月议会期间，多认为当时将是“最后一议”，是全国大选前最后一次州议会，还在休会时拍摄大合照。只是，随着巫统主席兼首相拿督斯里纳吉将巫统大会定在12月，今年就大选的机率似乎又减弱了。

黄汉伟周日主持第5次举办的青年议会时指出，槟州议会将于11月2日复会、是州预算案提呈，2日正式召开后举行两天会期再休会，并于6日续会。

他呼吁参与是次青年议会学子，前往旁听和观摩，无法到场或全天参与者，目前可通过直播观看。

槟州青年发展机构（PYDC）今年接获101人申请参加“青年议会”，申请者在参与5次工作坊后，其中20人雀屏中选，受邀参与周日在槟州立法议会举行的“模拟议会”，激辩时事。

共有28人参与模拟议会激辩，其中8人为上次青年议会的资深成员。青年议会从2010年开始举办，今年进入第5届。

黄汉伟也是亚依淡州议员。他在青年议会闭幕时鼓励有志政治青年，投身民主斗争，并说“一切可从旁听开始”。自己从1996年开始旁听，至今更和当年就在议会内的议员，成为同僚！

“这两位，分别是现在的槟州行政议员章瑛和国阵反对党领袖拿督查哈拉。只是，她们现在已经易位而处了！”

当年，查哈拉是执政党议员，还曾担任槟州妇女、家庭及社会发展委员会主席。

他说旁听可汲取经验，本身大学预备班时便到州议会旁听，35岁则成功当选，以人民代议士身分进入议会。

“年轻人不能只梦想当上议员，要议政首先要加入政党，取得竞选门票，并成功当选。”

他强调，参政不能一步登天，除非踫上好运气。但“好运”往往很危险。所以有志从政者须掌握民主程序，青年议会则是好的学习途径。