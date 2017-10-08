北海码头空置旧店屋火灾 烧著名猪脚饭店 北马新闻

（北海8日讯）北海渡轮码头附近一间空置旧店屋周日上午发生火灾，殃及8个毗邻店屋单位。

同排8店铺遭殃

其中2个被烧毁的单位是属于拥有40多年历史，著名的猪脚饭店（联合美饭店）。庆幸的是，店屋皆因周末休息，并无造成伤亡事件。

该场火灾是于周日上午约10时发生，消防与拯救局及义消队在接获投报后急速行动，并在30分钟后控制火势。

据悉，该起火店屋自店主去世后已空置多年，近年来也曾引来一些瘾君子在该处聚集。

一名在该店屋对面的油库店员，在惊见对面店屋起火后马上作出投报。

威省市议员古玛指出，该排店屋目前仅有2家店面，即一家洗衣店及饭店依旧营业，其余6个单位是属常年空置，起火原因尚在调查。

他也表示，若有需要，他可安排社会福利局为受影响的灾民提供帮助。

该洗衣店老店主表示，他自9岁时就已在该处居住，这些烧毁的店屋，已有超过60年的历史，不料却在今日遭到火灾。

一名不愿透露姓名的业主表示，当时她在附近煮食，期间忽然听到一阵“噼咧噼咧”的声音，出来一看，惊见该排店屋正遭火焰吞噬。