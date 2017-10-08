网购环球影城门票被骗 35人失逾6.5万 国际新闻

（新加坡8日讯）环球影城万圣节活动成网络诈骗目标，一个月至少35人受骗，涉案金额逾2万1000新元(逾6万5000令吉)。

警方日前发布文告，指今年8月30日至9月29日，警方接到至少35起关于在网上购买环球影城万圣节活动门票而受骗的举报，涉案金额超过2万1000新元。每起受骗金额介于45新元至7500新元之间。

文告指出，骗子的作案手法多为通过网络平台发出售票信息，要求买票者预先支付订金或全款至此间银行户头。金额过账后，骗子并没将票寄出，并且就此失联。而另一种手法则是骗子收钱后寄出的是假票，受害者来到活动场地，被拒绝入场后，才发现自己受骗。

警方提醒公众，网上购票时应小心，只从正规渠道购票，并且留意细节条文。若对方要求先付款，公众应该确保网购平台在自己确认收货后才会将款项转交给卖方。此外，警方也建议公众最好能与卖家见面，验证货物真伪后才一手交钱，一手交货。

单在今年8月，本地已发生近250起类似的网络骗局，比前一个月增加一半。大部分网络骗子都是通过Carousell与面簿等网购平台行骗的。