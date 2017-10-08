被指拖欠65万 承包商遭4男上门恐吓 国内新闻

（新山8日讯）一名华裔承包商被指拖欠债务公司65万令吉债务，遭4名男子上门恐吓，警方较后将该4人逮捕助查。

案件于昨日上午10时15分，在受害人位于武吉英达花园的住家发生。事发时，4名分乘丰田雅阁和普腾英雄轿车的男子，到受害人家中指他欠债，因此代表所属公司前来追讨65万令吉债务。

在受害人否认曾向该公司借贷后，该4名男子不仅阻挡住家门口和发出噪音，还警告受害人若不还钱，他们将继续来骚扰他及同他的妻子见面。

依斯干达布特里警区主任诺哈欣今日在记者会上说，警方是在当天上午11时30分接到投报，于当天下午3时逮捕4名22岁至40岁男子，同时起获一辆白色丰田雅阁轿车、一辆青色普腾英雄轿车和2台手机。

他指出，该4名嫌犯的尿液检验呈阴性，他们将在刑事法典第506条文（刑事恐吓）下被延扣。在该条文下，罪成者可被判监禁2年或罚款，或两者兼施。

刺伤男子肩膀 4人殴醉酒男

另外，一名疑是缅甸籍男子喝醉后，因刺伤一名华裔男子肩膀，被3至4人殴打。

诺哈欣说，警方是今日凌晨1时55分接到一名华裔男子投报，指顺利花园努莎卑斯塔利路发生斗殴。警方抵达事发现场后，发现一名外籍男子脸部流血。

“初步调查显示，当天1时30分，该名20余岁外籍男子在附近餐馆喝醉后不仅乱踢轿车，还刺伤一名与家人到该餐馆吃宵夜的30余岁华裔男子，因此招致不满，被3至4人殴打。受害人和嫌犯较后都被送院就医。”

他指出，由于嫌犯被注射镇静剂和脸部受伤导致无法说话，因此警方暂未确定他的国籍。

他说，警方援引刑事法典第324条文（以危险武器致伤他人）展开调查在，该条文下罪成者可被判监禁3年或罚款或鞭笞，或以上其中两项兼施。