何为“幽灵选民”？ 沙阿拉尼：倪可敏为大选造假象

（怡保8日讯）巫统霹雳州署理主席拿督沙阿拉尼指出，行动党霹雳州主席倪可敏于10月2日在推特上发了一则指国阵将5万6323名幽灵选民搬到霹州的贴文，他促倪可敏解释何为“幽灵选民”，并指倪氏搬弄此课题是为来届大选的失利预先找借口。

沙阿拉尼周日在霹雳州巫统总部召开新闻发布会上说，倪氏在上届大选也曾采取相同的方式，指责大选出现4万名孟加拉选民，惟至今仍未能拿出确实证据，这次倪氏故技重施再造幽灵选民假象。

他驳责倪氏是否了解“幽灵选民”的定义，若是正常的选民更换选区，这不能称为幽灵选民。同时，若有人认为选民册上出现幽灵选民，就应在为期2周的上诉期内提出上诉，并非在之后才作出无根据指控。

“截至6月30日，霹州共有149万2000名登记选民，这些全是通过正常渠道登记成为选民，且经过上诉期及进行调查后才会在宪报上颁布，唯行动党霹州主席倪可敏却指霹州有5万6323名幽灵选民，这是不实指控。”

另外，他也指出，在上届大选国阵也发现怡保东区和怡保西区接近3000名华裔选民迁入务边国会选区，而迁入柔佛州地不佬国会选区、振林山国会选区、巴西古当国会选区以及古来国会选区的华裔选民共有3271人，其中1196人来自霹雳州。这情况应该向谁要求解释？

沙阿拉尼也指出，倪可敏应该表现得更绅士，不要为失利预先找借口。