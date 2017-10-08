副揆：免宗教学校火灾重演 国内建筑状态须重检 国内新闻

（峇眼拿督8日马新社讯）鉴于上月发生的Darul Quran Ittifaqiyah宗教学校夺命火灾暴露出建筑缺陷问题，马来西亚皇家测量师协会（RISM）和马来西亚注册建筑测量师协会（RBS）受指示重新检讨国内所有建筑的状态。

副首相拿督斯里阿末扎希说，政府在案发后已成立由他领导的最高级别委员会，负责探讨宗教学校的相关事宜。

“我们已召开会议并探讨多项有待尽快改善的事宜，包括确保所有宗教学校、宗教私塾、孤儿院、幼儿园、托儿所和老人院等建筑遵守规定。

“我们希望马来西亚皇家测量师协会和马来西亚注册建筑测量师协会等专业组织能检讨所有建筑的状态，以避免火灾事件重演。”

阿末扎希也是内政部长，他今天在移交新屋予半港9英里村火灾灾民仪式上致词。

他说，相关单位务必持续进行监督和安全评估，以免重蹈覆辙，导致人命伤亡。

这项重建11间房屋的计划由首相署执行协调单位（ICU）与也是峇眼拿督区国会议员的阿末扎希推动，涉及9户印裔家庭。

该计划占地2.45公顷，耗资52万7600令吉，于今年3月开始动工。去年11月17日上午11时左右，半港9英里村发生火灾，全村12间住家中的10间烧毁，所幸无人丧生。