吉大臣鼓励胶工利用园地 种植蘑菇增加收入 北马新闻

（亚罗士打8日讯）吉打州务大臣拿督斯里阿末巴沙鼓励州内郊区割胶工人及油棕园员工利用园地空间来种植蘑菇以增加额外收入。

他说，“Volvariella”蘑菇是全马首个在巴东得腊县甘榜巴东也所培植出来的蘑菇种类，这种类蘑菇培植出来后，会售出予有兴趣种植蘑菇的居民。

“种植这类蘑菇无需占用很大空地，例如橡胶园及油棕园范围空地即可种植，这样割胶工人及油棕园员工可凭种植蘑菇来增加额外收入。”

他说，这类蘑菇种植采收后，1公斤可售出15令吉，若勤于采收达10公斤蘑菇，那一天里便可有150令吉收入，所以种植蘑菇是项非常好的计划。

他是于周日连同教育部长拿督斯里玛兹尔到访位于巴东得腊县的甘榜巴东也蘑菇培植及发展中心进行参观后，在记者会上如此表示。

已确认候选人

针对媒体询问有关候选人名单一事，阿末巴沙回应表示，已确认候选人，并在做出筛选当中，以选出有胜算获得选民支持的候选人。

他提及目前他已到访双溪大年、玛莫、巴东色海及巴东得腊选区展开巡视，了解大选备战工作。

另一方面，针对内政部副部长拿督诺查兹兰日前表示，全国共有420所面对严重泛滥毒品问题的高风险学校，教育部长拿督斯里玛兹尔回应表示，教育部会进一步收取有关资料。

“教育部准备好与内政部合作以打击学校泛滥毒品问题，而在校园里有警方及官员进行监管，为此可再商讨合作事项。”