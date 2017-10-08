逾8万人民房屋单位已竣工 沙逾2万单位居首 国内新闻

（吉隆坡8日讯）政府已拨款近60亿令吉，在全国发展120项人民房屋计划，其中8万3759个房屋单位已竣工。

国家房屋局总监再也瑟兰指出，目前有41项涉及1万5327个房屋单位的人民房屋计划在兴建中，另外23项涉及1万66个单位还在策划。

他向《马新社》说，沙巴州建最多人民房屋计划，即2万6199个单位。

他提到，兴建人民房屋计划依赖数个因素，包括州政府申请兴建廉价房屋情况，以及特定地区居民有极高的需求。

他解释，租借及拥有人民房屋组别主要是针对非法木屋居民及家庭收入低于3000令吉者。

“租借人民房屋计划的租金每月区区124令吉，至于拥有人民房屋计划，在半岛的成本是每间3万5000令吉，而沙巴及砂拉越是每间4万2000令吉。”

针对人民房屋计划的需求量，再也瑟兰指出，这项计划很受欢迎，因为租金或屋价偏低，其他房屋市价可能介于15万至18万令吉。

他说，政府给予人民房屋计划的补贴有时超过200%，因为政府欲协助贫穷者拥有本身的房屋。