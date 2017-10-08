【国际武术与龙狮论坛】陈忠兴：推动武术龙狮不能单靠技巧 需靠组织传承文化 北马新闻

（槟城8日讯）国际关圣宫同盟总会盟主陈忠兴说，大马有很多醒狮团，但也有不少团体因遇挫折无法坚持而解散；推动中华武术及龙狮文化并不能单靠技巧，更需要的是组织人才，文化的传承才能代代相传。

他说，过去他所见无论在学校或社团组成的醒狮团皆有面对解散窘境，在学校方面的醒狮团，往往随着学生毕业后而解散。至于由社团组成的醒狮团，则面对种种挑战包括面对挫折及利益问题等，因无法坚持下去而解散。

他指出，学生参与校内的醒狮团是否为了传承文化，还是因为校方指定学生必须参与至少一项协会活动才加入，这是须省思问题。

他周六晚出席由槟州武术龙狮总会在拉曼大学学院举行的“国际武术与龙狮论坛”，主讲“传统运动系统化管理与组织发展”讲题时说，社团组成的醒狮团有些组织了一年或数年后就解散，除了面对合作问题外，最大问题是他们没有良好的组织与管理团体。

他建议醒狮团管理模式，需同等于家庭及企业管理模式，勿凡事唯我独尊，需用心去经营，传承中华文化。

白锡琼：最有系统化国家 大马狮艺传承举足轻重

国际关圣宫同盟总会道德教育总监白锡琼则说，各界在推广文化传承方面需有中心的思想，以推广文化及艺术。文化艺术的推广，其意义是把真善美保存下来。

他说，大马在狮艺的传承扮演了举足轻重角色，我国在传承狮艺方面也是最有系统化的国家，高桩舞狮的发源地则是大马。

何若宾：习武吸取正确价值观 武术也是一种教育

马来西亚前世界级武术冠军何若宾说，武术也是一种教育，学生通过习武能从中吸取正确的人生价值观。

他认为，武术的教育比起比赛更重要，因此，其本身创办的武术中心现在已不办比赛，则着重于举办富有教育性的活动及生活营造，以让学生参与。

萧斐弘：讲究诚心 拜师纳徒仪式不可少

国际弘德体育总会狮艺总监督萧斐弘说，大马为多元种族及宗教国家，武术与龙狮界纳徒仪式，拜师帖及敬师茶必不可少，拜师纳徒仪式讲究“诚心”，不一定需拜祭祖先。

他说，是否须要祭拜祖先则视各武馆而定，一些武馆没祭拜祖先仪式，但仍有少数武术界在拜师纳徒仪式上，有向祖先上香仪式。

他指出，近年武术与龙狮界也吸引不少友族加入，因此在拜师纳徒仪式上都会一切从简，同时须提倡“互敬互重”精神。

他说，若师徒双方没诚心拜师纳徒，即使滴血为誓也没用。

萧斐弘说，一个强大的醒狮团，首要秘诀是团员之间需有合作精神，若只是单独一个团员狮艺好，众员没诚心及和气，就无法实践好策略。

方万春：举办论坛 让后辈了解武术龙狮

国际武术与龙狮论坛是槟州武术龙狮总会举办，目的是希望让后辈对武术与龙狮有更深了解。

该会会长拿督方万春为此论坛主持开幕礼致词时说，这是该会过去40年首场论坛，也不会是最后一场，该会未来会举办更多类似论坛，传扬武术与龙狮文化。

他说，为期3天的论坛，主讲人将在论坛上发表数项课题除了谈及武术与龙狮文化外，有关课题包括“中华武术能实战吗？”他希望这次主办的论坛，能让更多参与者受益。

马来西亚龙狮运动协会会长梁潭棠在会上宣布论坛开幕时说，槟武总首办“国际武术与龙狮论坛”为武术与龙狮界打响了第一炮。

此论坛由大马武术总会及马来西亚龙狮运动协会主催，支持单位为槟政府及槟州体育理事会。