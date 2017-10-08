1个月加班159小时致女记者死亡 日本NHK首承认 国际新闻

据日本《朝日新闻》5日报道，日本NHK电视台日前终于公开披露，4年前该电视台一名女记者因心脏衰竭去世，死因与其超时加班有关。

英国《卫报》的报道称，这位名叫佐户未和（Miwa Sado）的NHK原记者死前一个月加班多达159个小时，而当月内只休了两天假。

人民网援引法新社的报道称，时年31岁、在东京跑政治新闻的佐户未和在2013年7月被发现陈尸自己床上，据称她当时手上还拿着手机。佐户未和2013年6月报导东京都议会选举，7月报导参议院选举。她是在参议院选举结束后3天死亡的。

佐户未和去世一年后，日本相关部门经调查认定死因同过度加班有关。NHK最终在事发4年过后将事件公布于众。

NHK在接受《朝日新闻》采访时表示，当初由于佐户未和的家属希望不要公开此事，因此未对事件进行公开。在佐户未和去世后，NHK开始推进工作制度方面的改革，因此判断有必要对外公开此事。

日本公众对这一事件曝光后的反应十分强烈，因为NHK电视台经常报道并批评其它企业和公司的过度加班和过劳死等事件。NHK电视台表示，会严肃对待这一案例并修改公司的工作文化。

过劳死在日本十分常见，该国每年都有过度劳累引发的中风、心脏病和自杀事件。2015年，日本国内发生了93例因严重加班而自寻短见的案例。

日本政府2016年发布的一份调查显示，五分之一的员工都面临过劳死的风险。23%的受访公司承认，公司的一些职员每月加班时间最多甚至超过80个小时。80小时是日本官方认定的工作劳累可能引发死亡的门槛时数。