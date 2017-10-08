拒带头巾 伊朗美少女棋手移民美国 Uncategorized

年仅19岁的伊朗美女西洋棋选手朵莎（Dorsa Derakhshani），在今年1月，因拒绝按照伊朗官方要求戴头巾出赛而遭禁赛。不愿就此放弃选手生涯的她，在美国西洋棋联盟（US Chess）协助之下，目前已移居美国，并正式转籍、未来将代表美国和大学出赛。

出生于德黑兰（Tehran）的朵莎，从小就对西洋棋很感兴趣，从2012年起，连续在亚洲青少年西洋棋大赛中，赢得3面金牌。并在2012年入选伊朗国家队，在女性赛事中代表出赛，目前总绩分全球排名为第2,405名。朵莎从去年起，获得世界西洋棋联合会训练选手的资格，并接连获得“女子国际大师”和“女子特级大师”的称号。在她被禁赛的同时，她15岁的弟弟伯纳，拥有棋联大师（FIDE Master）称号的年轻棋手，也与姊姊一起被禁赛。

朵莎目前进入圣路易斯大学就读，朵莎在受访时表示，自己现在感到平和且安全，感谢联盟大力支持与鼓励，年仅19岁的她，被问到未来的梦想时，她表示自己希望成为一名牙医，并希望未来也能取得西洋棋最高荣誉- 女子特级大师（Woman Grandmaster）的称号。