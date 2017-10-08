买菜饭要避开空心菜或菠菜？

你经常吃菜饭吗？一名自称在父母菜饭摊帮忙多年的网友，在社交媒体网站Reddit上建议，在买菜饭时，尽量避免选择空心菜或菠菜，这是为什么呢？

该名网友“Mynxs”在Reddit上开始一个“问我任何问题”（Ask Me Anything）的贴文。他称父母经营一个菜饭摊，他在过去几年都有过去帮忙，所以对菜饭摊的经营有一定的了解。其贴文在网站上引起热烈的讨论。

Mynxs就透露，他们一般会在早上6点30分起床，7点到摊位准备早餐的食材。当他们售完经济米粉的食材后，就会开始准备午餐的食材。在下午1点30分左右，他们就会准备隔天的食材。

空心菜或菠菜 最多小虫？

有网民就询问，他们在洗菜时，一般洗得多彻底？Mynxs回应说，他们会在限定时间内，尽量把菜洗干净。他们一般会洗两次，但需要考虑到的一点是一般他们是将大量的蔬菜是一起清洗。一些蔬菜会比较容易清洗。他建议，避免食用空心菜或菠菜，因为这两种蔬菜的茎有缝，所以是最难清洗的。

“如果你要找藏有最多小虫的蔬菜，就是这些了，因为这两种蔬菜的茎有缝所以最难清洗，即使你浸在水里洗，这些小虫也未必会出来。”

他也透露，相反的，花椰菜是最容易清洗的蔬菜。

他也建议不常买菜饭的顾客选择鸡蛋豆腐，“因为豆腐和鸡蛋不用清洗”。他也说，避免选择淋上酱汁的鱼类，因为那些都是“用酱汁掩饰的可疑的多利鱼”。

Mynxs也透露，他们是根据基准定价，如菜类是1元、肉类是1.50元、海鲜、牛肉或较贵的肉类则是2元。

剩余的食物 是丢弃还是隔天再卖？

至于剩余的食物，Mynxs就说：“一些东西不能留，如咖喱，所以我们会丢掉。多数的菜类我们也会丢。但我们通常会先邀清洁工人和洗碟工人来打包午餐和晚餐。对他们来说，好像无限量的自助餐。老实说，我们很少把食物打包回家，因为我们每天嗅的都是一样的东西，我们也会闷。”

他也说：“至于留到隔天再卖，只有一些食物能这么做。外面有些业者会把第一天使用的酱汁洗掉，隔天再拿来卖。或是在前一天的炸鸡上淋上参峇酱，当做参峇鸡卖。照理说，吃了不会死啦，就看他们的道德咯。还有，卤过的食物可以再卤，尤其是当有剩余的食物。还有，要小心食物可能相互污染，因为是用同个食具处理。”

最糟糕的顾客？

被问及他们碰到最糟糕的顾客是怎样的，Mynxs说，最糟糕的顾客是那些在午餐时间，他们最忙的时候，给他们100元的钞票。他也说：“还有那些认为食物味道奇怪的人，在午餐时间来烦我。还有那些在还钱的时候，在那边一个一个算银角的人。”

而最好的顾客，对Mynxs而言，就是那些把钱准备好的顾客。他说：“所以我可以在他们到我这里前，准备好零钱。效率是关键。”

有网民问，菜饭摊一个月能赚多少钱。Mynxs回应表示：“这要看一个月有多少工作日。如果说我们的成本是3万元，那只要赚到3万元，之后每天赚到的钱都是你的盈利。一个月如果有很多个工作日，可赚取的数额是挺舒适的。”（取自 http://www.channel8news.sg/）