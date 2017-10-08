华教问题的产生 异言堂

文：邱丽芳

马来亚大学中文系主任潘碧华说今年报考STPM华文科的华校生人数不到300位。这是一连三年，STPM华文科报考生不足300位；相比在早年有着4000位考生的辉煌时代已是一去不回，令人惋惜和无奈。为什么华文科的考生的人数每况愈下？为什么英语是考生所爱？英语是否是在市场环球化时代，比华语更吃香有出路呢？这景象是否又是我国六十年前未独立时的版本呢？

有多次在市内的购物中心遇到印尼游客。从这些旅客的较白搭肤色，他们应是华侨吧！唯一让我特别注意的是他们在交谈时是完完全全用上了印尼语。更甚的是与泰国一样，他们的名和姓也配上印尼的称呼，没有华人的姓氏了。虽然我不能代表全体大马华裔来发言，但无可否认的是生长在马来西亚的华裔同胞是极幸运的，因为我们的孩子，下一代还可读华语学习华文，甚至还有华语媒介的传播和报导。我国华人还能继续在国内学习华语，市场上华语流通传播，那一年那一天，代表我国华人争取独立宪法草案的先辈功不可抹。但随着时间的流逝，人民的思维在改变，国内环境和需求的转变和政治因素，华教逐渐变成华社的核心问题，而忽略了六十多年前我国的社会实况。

六十多年前独立前，在我国英语很吃香，英校生的就业机会尤其是申请政府部门的职位空缺一般上都比华校生较高较多；家长为了两餐，对孩子的教育不太关心，孩子有书读就可以了。中学考试是以剑桥文凭为目标；英语是中学的媒介语，无论是当时考生报考的剑桥文凭 ( School Certificate ) 还是高级剑桥文凭(Higher School Certificate )全由英国的剑桥大学监督和批改！有鉴于此，英语较被重视。在当时那样的气氛和环境中要拟订在我国能有永久和持久性，尚能发展的“保华”的宪法与政策是绝对的挑战。

约六十年后的今天，我国华教面对的问题就是当年宪法草拟者没有顾虑到会有今时今日华教在发展时，有着意想不到的政治上的语文游戏。但更令人遗憾的是，华教课题被政客利用来捞取选票。华教问题是选举的市场应时产品，在华人选民中是无往不利，有很大的销售量。在政客的教唆和煽动华裔选民相信这些政客能在华教等等问题上，改善争取利益。

这些政客还莫名其妙的被其支持者冠上“华教斗士”，真是让人笑脱大牙！这些英校出身又把孩子送入英校的政客大谈华文教育，对华教问题一窍不通，是否犹如秃头老在售卖生发药水一般？难怪华教问题越理越乱看不到曙光！理由很简单，对政客，华教是利用的课题而不是要解决问题啊！