文：巫伟强

大选什么时候？虽然反对党领袖都把目标锁定今年11月。小明在八月十五那天边吃月饼边观星赏月，内心始终觉得今年似乎不怎么可能。小明得到的灵感是明年华人农历新年之后，开斋节之前会是很关键。如果这个10月，首相兼财政部长拿督斯里纳吉连财政预算案都不呈，大家应该明白那是怎么回事。

2018年财政预算案将在10月27日（星期五）在国会揭晓，由于这是大选前的最后一个财政预算案，国阵又正受种种不利传言困扰，很多人都断言，这会是充满喜乐、糖果的预算案，为的就是要证明我国的经济一点问题都没有。对于这次的财政预算案，喜讯也好、坏消息也罢，一切尽在反对党掌握之中。

从政的好处就是有时你只需要靠一张嘴，只要你讲的东西可以打动人心，讲到人民心中最深最痛之处，你就赢了！像财政预算案，传言很多，有传政府会增加一马援助金，有说将给华校更多的特别拨款。希联领袖说了，打倒国阵的先决条件就是稳住华裔选票，只要再从印裔和马来社群中多拉一点，5+10+什么的，政权就会到手。

国阵也知道，要想稳住政权就得重视非马来选民的需要。所以，政府宣布更多的糖果政策，只能证明对来届大选已没辙，只能用这些来诱惑选民。选民若上当，2019年会是很痛苦的年份。政府若征重税，增加多项新税务，证明国家真的要破产了，政府已经完全不顾人民的死活，这种政府再不换，国家迟早要当给中国。

马来西亚人的政治思绪暂时就只到这种水平，是这样的啦！人家说国家会破产，大家就跟着说要破产。你问他怎样破产，他会告诉你谁谁说的。相信我，不要追问太多，水平差不多这样的人是不会跟你讲理由的。要是国家经济正如一些政治领袖说的，快要破产了，政府不征重税就是要国家加速破产。

国家会破产吗？如果管理不当，是有这个风险。我今天想说的是这个国家会破产不是最近才被挑起，以前敦马在执政我国的时候，就有人曾经大声批评，国家若继续由国阵执政，迟早会破产。今天，说国家会被敦马搞到破产的可威水了，因为他跟已经“觉悟”的敦马是同一阵线，同一鼻孔出气。

政治就是如此，是这样的啦，有得赖就赖，没有得赖就闪。无论是执政党或是反对党，你说要在我国搞两线制，以国民现今的思维，说真的我还是信心不足。对于两线制我很乐观，我要求不高，不是要全民都有高思维的政治意识，只要是多一些人民懂得分辨，有不轻易被人左右的思绪，两线制算是时候了。