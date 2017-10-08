马中女佣角色已对调？

文：谢诗坚

《澎湃新闻社》在今年8月份引述《菲律宾星报》7月杪的一则新闻报导说，中国有望在五座城市引入菲律宾家庭女佣，其月薪可能高达1.3万人民币（约1500美元）。

继后在今年9月份《亚洲周刊》也有专题报导提及此事并作出补充，如果此说属实，不但反映了中菲关系的好转，也反映出中国的经济崛起也让菲律宾人民首尝甜果。

根据相关报导指出，目前已有约20万名菲佣在中国各地打工，形成一条地下产业链，也编织了菲佣的“中国梦”。虽然目前他们在中国的月薪平均在7千元人民币，但已是香港工资的两倍。

根据统计，香港现有菲佣近19万名，台湾有菲佣3万名，新加坡有7万名，中东有超过100万名及马来西亚少说也有5万名之多。如果中国在半公开的情况下已超过20万人，若再加上高薪聘请下，肯定会有更多人涌入大陆，香港也因之可能会面对缺乏菲佣的提供。

其实菲律宾的外劳输出始于19世纪末，而在20世纪30年代，已有10万名菲律宾人在美国打工，但未获得公民权。

当菲律宾于1946年独立后，也未获得真正的独立，允许美国在菲设有两个军事基地（租赁期99年）。因此菲国经济起飞不易。在70年代马可斯当政时，他鼓励菲人出国打工。在一定程度下缓解国内就业压力，又能赚取外汇。

初期菲人主要前往中东就业，以沙地阿拉伯为首，多数从事工程师或建筑工。到了70年代末，沙地及香港已开始有菲佣工作，因此我们在香港旅行或从商时，就知道一些经济能力过得去的家庭都聘用女佣。到了80年代，菲律宾已成为“海外劳工帝国”。这说明了菲外劳的输出形成一个波浪又一个波浪；更荒谬的是，竟然允许菲女外嫁（成为邮购新娘）。但因随着外国丈夫虐妻案件层出不穷后，菲政府在1989年禁止“邮购新娘”。不过菲政府也注意到当时有8万名菲女性在日本酒吧从事歌舞行业，且发生了酒客打死菲女的案件。

来到1995年，在新加坡竟又发生女佣犯下谋杀案，结果被判死刑。由于菲国力争减刑不果，也就触发菲国政府对出国打工的外劳提供更多的保障。

进入了21世纪，菲律宾每年向世界各地输出约200万名海外劳工，以整体数目而言，目前在外国打工的菲外劳占这个国家人口（1亿300万名）的6%。

因为外劳给菲国带来利益，这些外劳也就成了国家的“新英雄”，不但未被国人歧视，反而尊重他们的贡献。单单在2016年，外劳汇回菲律宾的汇款高达270亿美元，占菲GDP的9.8%。国家的外贸逆差也因此用这些巨款来支付。

在那个年代，有人曾提问中国人口过多，失业严重，为何不让中国人来到香港当“外劳”或“女佣”？但这在英殖民统治时期是不被鼓励和允许的，也有人担心引进中国女佣会使香港家庭破裂。就这样菲佣在香港形成一个“特殊的族群”。

至于马来西亚也是在80年代中期至90年代初引进外劳。先是菲佣被引进，因为他们操流利英语，适合马来西亚人的要求。后因菲佣工资较高，也在印尼开放外劳下，引进了许多的女佣。他们虽不懂英语，但能操马来语，加上工资不高，只是菲佣的一半甚至是1/3（例如菲佣月薪900元，印佣则只有300元左右）。

因为马来西亚对外劳的需求量越来越大，在千禧年后，印尼外劳已成为马来西亚第一的数目。截至2009年的统计，马来西亚的外劳人数高达220万人，分别来自20个国家，其中约100万来自印尼，30万来自孟加拉。

如果根据槟州移民局官员艾菲花于2015年在一项座谈会上的讲话，那马来西亚的外劳数目就够吓人的（这个由理大研究管理中心主催的座谈会是专门探讨外劳的问题）。艾菲花以《外劳、政策、课题及未来工作框架》为题指出，目前有外劳（登记的）263万人，而非法的约有412万人，合起来共有675万人。

如果此说有所根据，那外劳的数目就已经超过在马来西亚的华人数目（650万人）。因此这个未有数据佐证的数字也只能作参考。

以当下马来西亚的外劳作比较，大概有约200万人未登记，而有登记的也剩下210万人，合起来顶多有400万人。但因为政府条规的限制和对非法移民的遣返及大马经济有所缓慢下，外劳数目略为减少也是可以接受的。

在这里，也让我们想起在约十年前，当时有人提出既然印尼外劳减少或不大愿意来马，不如开放“中国外劳”（包括女佣）来到大马。但此说未能获得正式批文，只是一些来马投资的公司及第二家园的中国人带来家属和外劳（多属技术人员），就是没有中国女佣的绿灯。

如果没有记错的话，时任马华妇女组主席的黄燕燕部长就强力反对引进中国女佣，她直言不讳地认为将可能破坏马来西亚华人的家庭，因为这些年轻女佣，可能会成为小三。其结果只是说说而已，并未落实。

如果我们以今日中国的发展速度和引入大量菲佣来看，“中国女佣”来马是多余的建议，反而是中国现在需要引进更多的菲佣和其他国家的女佣。