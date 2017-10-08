刘在锡影响力三连冠 娱乐新闻

（首尔8日讯）据东网报道，韩国某调查公司以“2017韩国最具影响力的人物”为题，选出10位具影响力的人，其中国民MC刘在锡连续第3年登上冠军宝座！刘在锡于2015及2016年分别获35.8%及36.9%的得票率，今年更上升至52.5%。

刘在锡自1991年出道起曾主持多个节目及颁奖礼，有评论家表示刘在锡不仅于工作上表现出色，私生活亦十分检点，又经常予人积极乐观的感觉，没有负面新闻的形象深得观众喜爱，几乎没有反对他的人，所以渐渐成为对大众最有影响力的人。

另外，影帝宋康昊由去年的第10位跃升至第2位，他由1996年的电影《猪掉到井里的那天》开始出演多部电影，直至今年的《逆权司机》，观看其电影的累积的人次达1亿1千万，是继吴达秀后韩国第2位超过1亿人次的演员。

宋仲基、金秀贤榜上无名

至于姜虎东、罗映锡PD及金济东等依次排第3至5位，李孝利今年复出拍摄综艺节目后成功再获不少人气，成为10位中唯一一位女星，排名第7位。而去年分别排名第2及第9位的宋仲基及金秀贤今年则榜上无名。