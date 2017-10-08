飓风“纳特”登陆美国 风暴潮积水或深达3米 国际新闻

（密西西比州8日综合电）吹袭美国东南部的一级飓风“纳特”，周六晚在路易斯安那州的新奥尔良登陆，路易斯安那州、密西西比州、阿拉巴马州及佛罗里达州俱进入紧急状态及颁布紧急疏散令，风暴潮将令沿岸低洼地区出现水浸，积水或深达3米。

气象部门预料，纳特将于周一减弱为热带低气压。

“纳特”最高风速达每小时137公里，密西西比州沿岸在“纳特”登陆前已开始降雨，近海的赌场及酒店已疏散，预测雨量最多达250毫米。飓风吹袭期间，救援人员于路易斯安那州东南部一个湖泊及密西西比州的海湾，救起了5人。

在路易斯安那州易发生洪灾的新奥尔良市，居民上周六纷纷装填沙包，附近社区的其他居民则依循当局的疏散令准备撤走。新奥尔良市长兰德里欧周五晚宣布，翌晚7时开始将实施宵禁，并表示“这是一场重大风暴事件”。

堤防系统自卡特里娜以来已大大加强，但当局警告，洪水风险减少，但不能完全排除。市长兰德里欧向3个地区发出强制撤离令，促居民于中午前撤走。

处于飓风纳特路径的路易斯安那、阿拉巴马和密西西比3州，预料会于暴风吹袭时首当其冲，之后风暴可能会趋向墨西哥湾，再度增强，但移入内陆后会逐渐减弱。#