2成员服刑期间纳新血 监狱成恐怖组织募员温床 国内新闻

（吉隆坡7日讯）监狱成为召募恐怖成员的地方！

策划袭击3宗教教徒民宅

两名囚犯涉嫌恐怖活动而被判监禁7年，讵料趁服刑期间，暗中召募“新血囚犯”加入恐怖武装组织，还策划向国内3种宗教教徒的民宅，展开袭击行动，试图引发种族冲突。

全国警察总警长丹斯里弗兹周六发表声明，全国警察政治部反恐组警方过去10天内，拘捕8名涉及武装活动的男子。

最新一项拘捕行动是周五（6日），在霹雳州打巴监狱进行，两名53岁与37岁本地囚犯被捕。

他们曾于2013年2月7日，因涉及武装活动的男子，于2016年1月27日被判监禁7年。

首名疑犯是在2015年防范恐怖主义法令（POTA）下被捕，他曾在1960年内安法令下被拘捕。

“他在服刑期间，涉及召募其它囚犯成为武装分子，并策划向穆斯林、基都教与兴都教徒的住家进行袭击行动，以引起大马种族之间的冲突。”

“同时，他疑向警方隐瞒一名马来西亚坦京基地组织（Tanzim Al-Qaeda）（TAQM）成员的下落，后者目前被警方通缉。”

声明指出，另一名37岁本地疑犯，也同样在服刑期间，被揭发为马来西亚坦京基地组织召募两名新血。

涉带恐怖成员入国 沙州5男子被拘

另一方面，9月27日，警方援引2012年国家保安（特别措施）法令，在沙巴州山打根拘捕5名男子，分别是两名本地人、一名持有我国永久居留证的菲律宾人，以及两名菲律宾公民，年龄30到53岁。

“他们涉嫌通过沙巴州，把菲律宾南部武装组织‘阿布沙耶夫’成员暗中带入我国。”

上月14日，警方在首都地区拘捕7名“阿布沙耶夫”成员后，从中得知他们通过上述不法分子，暗中潜入我国，随后根据这项情报拘捕上述5人。

这7名疑犯年龄22至38岁，在雪、隆两州的私人保安公司里担任保安员。其中一名22岁的嫌犯，拥有参与菲南武装冲突与绑架案的背景。

被指与IS有关联 私立大专讲师落网

声明指出，本月1日，一名在我国一间私立大专学府担任讲师的35岁阿尔巴尼亚籍男子，在雪州落网，他被指与外国的“伊斯兰国”恐怖组织（IS）有关联。