假警电话谎称子藏毒索脱罪金 工厂女工被骗5万血汗钱 北马新闻

（大山脚7日讯）53岁工厂包装女工接到自称警官的诈骗集团来电，并骗说在儿子车上搜获足以让他判死刑的大批毒品，爱子心切的她在为让孩子脱罪，慌张下把5万令吉汇给诈骗集团。

来自柔府新村的事主陈亚英（53岁）昨晚在住家受访时说，本月3日中午1时30分接到一名自称是警官的巫裔男子电话，对方念出了儿子的英文名字后，就说在儿子车上搜到大批毒品，数量足以让孩子判死刑。

“我跟他说听不懂马来话，要求一名华裔警官来对话。对方就问我要不要跟儿子对话，过后我就听到电话里传出男子哭得很凄凉的声音，还连叫了几声妈妈，声音很像我儿子。”

她说，那男子还边哭边说被冤枉，要妈妈快快救他，不然就会被判死刑。事发时儿子刚好外出，就接到这通电话，肯定让她更加慌张。

“对方指如果要让孩子脱罪，就要给10万令吉。我说没有那么多钱，对方就说有多少就给多少，还吩咐我不得让其他人知道，要是被揭发，大家都会惹上大麻烦。”

她表示，独自骑乘摩托车到银行后，对方还教唆她跟银行职员骗说取款来装修房子，而她也按照指示，把银行户头仅有的5万令吉转账到对方户头去。对方有指示她把汇款收据扔掉，但是她有偷偷藏起来。

她说，回到家后如梦初醒就快快致电给儿子，儿子说与女友在大山脚看电影，听到后她才恍然大悟被骗了。当天下午5时，在家人陪同下到警局报案。

事主儿子相信这是熟人所干，因为对方了解其行踪。当他致电银行汇报此事时，银行指5万令吉经被对方领出。