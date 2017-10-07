社团注册局回函同意 火箭中委会1112重选 国内新闻

（北海7日讯）社团注册局总监拿督莫哈末拉晋说，该局已回函行动党，同意该党所委任的独立审计机构，进行中委会重选，预计行动党将在11月12日（周日）举行重选。

该局已同意行动党委任一家美国稽查公司监察该党重选的要求。

他是在本周六于威北甲抛峇底千禧礼堂召开记者会时，这么透露。

他说，行动党必须进行新一轮合法及透明的中委会重选，以便让20名该党中委能获法律认可。

他指出，该局无意撤销该党的注册并承认该党的合法性，惟有部分该党党员不满2013年9月29日的中委重选而作出投报，因此该局才不承认中委会及领导层的合法性。

他说，该党必须依据2012年12月15日所举办的代表大会出席者及所投选的865个支部的2576名代表名单再进行中委会重选。

他强调，该局是基于1966年社团法令和行动党党章，作出上述重选的指示。

他也指出截至今年9月份，槟州共有2357个社团组织因触犯该社团法令而被撤销注册，该局统计目前槟州共有4870活跃的社团组织。