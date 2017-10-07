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印空军参谋总长称 若爆空战可打趴中国
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7/10/201723:39

印度目前拥有33个战斗机中队。

印度目前拥有33个战斗机中队。

（新德里7日综合电）印度时报报道，印度空军参谋总长达诺亚表示，虽然印度空军目前战斗机数量不足，但仍有能力应付来自中国及巴基斯坦的“两面战争”。他又指，即使印、中两国的空军数量有差异，但印度空军有足够能力对付中国，关键在于高海拔、空气稀薄的作战环境下，中国的战机无法占优势。

达诺亚说：“重要的不是他们有什么，而是他们能动用多少力量来对付我们……他们能在西藏做甚么，不能做什么。”印度时报补充，如果爆发冲突，中国可从西藏的8个空军基地，动用超过20个战斗机分队，但由于作战环境海拔高、空气稀薄，他们的武器十分有限，战斗机的燃料也会成问题。而满载燃料的印度Su-30MKI战斗机可以从泰兹普尔等空军基地出发，打击位于中国内部深处的目标。

达诺亚还表透露，中国并没有减少在春丕河谷的军力。6月16日至8月28日，印、中在洞朗地区对峙。“不过我希望他们能在军事演练结束时离开，而且冬天很快就到了。”他称，“和平与成熟”的解决方式符合两国利益。

印度声称不怕中国及巴基斯坦联手出击。

印度声称不怕中国及巴基斯坦联手出击。

战力不足有B计划

印度目前拥有33个战斗机中队（一个中队约有20架飞机）。“当然在‘两面战争’中，我们其实需要42个中队进行全范围作战。但这并不代表我们目前的实力没法打‘两面战争’。在战力不足的情况下，我们有B计划来完成任务。”达诺亚称，印度空军计划在2032年增至42个战斗机中队。在当前的地缘政治形势下，爆发“两面战争”的可能性比较小。

印度快报指，两面战争指的是印度同时应付来自中国和巴基斯坦的军事威胁，这是印度国防部长给三军下达的指令之一。上个月，印度陆军参谋总长拉瓦特曾呼吁，印度应该做好打“两面战争”的准备。

印度空军参谋总长达诺亚表示印度空军有能力应付来自中国及巴基斯坦的“两面战争”。

印度空军参谋总长达诺亚表示印度空军有能力应付来自中国及巴基斯坦的“两面战争”。

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