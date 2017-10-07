印空军参谋总长称 若爆空战可打趴中国 国际新闻

（新德里7日综合电）印度时报报道，印度空军参谋总长达诺亚表示，虽然印度空军目前战斗机数量不足，但仍有能力应付来自中国及巴基斯坦的“两面战争”。他又指，即使印、中两国的空军数量有差异，但印度空军有足够能力对付中国，关键在于高海拔、空气稀薄的作战环境下，中国的战机无法占优势。

达诺亚说：“重要的不是他们有什么，而是他们能动用多少力量来对付我们……他们能在西藏做甚么，不能做什么。”印度时报补充，如果爆发冲突，中国可从西藏的8个空军基地，动用超过20个战斗机分队，但由于作战环境海拔高、空气稀薄，他们的武器十分有限，战斗机的燃料也会成问题。而满载燃料的印度Su-30MKI战斗机可以从泰兹普尔等空军基地出发，打击位于中国内部深处的目标。

达诺亚还表透露，中国并没有减少在春丕河谷的军力。6月16日至8月28日，印、中在洞朗地区对峙。“不过我希望他们能在军事演练结束时离开，而且冬天很快就到了。”他称，“和平与成熟”的解决方式符合两国利益。

战力不足有B计划

印度目前拥有33个战斗机中队（一个中队约有20架飞机）。“当然在‘两面战争’中，我们其实需要42个中队进行全范围作战。但这并不代表我们目前的实力没法打‘两面战争’。在战力不足的情况下，我们有B计划来完成任务。”达诺亚称，印度空军计划在2032年增至42个战斗机中队。在当前的地缘政治形势下，爆发“两面战争”的可能性比较小。

印度快报指，两面战争指的是印度同时应付来自中国和巴基斯坦的军事威胁，这是印度国防部长给三军下达的指令之一。上个月，印度陆军参谋总长拉瓦特曾呼吁，印度应该做好打“两面战争”的准备。