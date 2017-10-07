林冠英：相比中央5154单位 槟可负担屋多4倍 北马新闻

(北海7日讯)槟州首席部长林冠英指出，槟州政府在这7年间共建立了21535个可负担廉价及中廉价单位，相比中央政府的5154单位，明显多了4倍有余。

他说，这也可以看出槟州政府的办事效率是比中央政府高。

他周六主持由Silvel Chanel发展商北海麦曼珍The Park可负担房屋推展礼时，如此表示。

他透露，目前州政府手上共有17项正进行中的房屋计划，而这一些房屋售价料在4万2000至30万令吉之间。

他也指出，槟州的地价比大部分州属的高，然而槟州政府推出的可负担房屋，售价却依旧可维持在30万令吉以下，比起联邦政府的40万令吉顶限便宜了10万。

他强调，随着槟州不断地发展，州政府也将确保这些可负担房屋的供应充足，以便让人民有机会拥有属于自己的房屋。

穆笙：The Park适合中下层

Silver Channel主席拿督穆笙致词时指出，The Park是峇眼区首个可负担房屋，面积1002平方尺的单位仅售24万7000令吉，即每平方尺247令吉，适合年轻一族及中下层家庭购买。

佳日星：槟PR1MA形同虚设

槟州房屋委员会主席佳日星致词时指槟州的一马房屋计划PR1MA于槟城形同虚设。

他说，槟州的一马房屋计划至今尚未动工，质疑一马房屋计划于槟城兴建可负担房屋的诚意。

他指出，近年来已批准一马房屋计划多项申请，惟迟迟未见有关工程的进行。